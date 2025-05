The following instruments on XETRA do have their first trading 27.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.05.2025Aktien1 US0492558053 Atlas Copco AB ADR2 US45326Y2063 Dyno Nobel Ltd. ADR3 US3377112046 Georg Fischer AG ADR4 US5896091064 Meridian Energy Ltd. ADR5 US89783X1037 True Corporation PCL ADR6 US98475A1079 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ADR7 US0433882067 Asahi Group Holdings Ltd. ADR8 US44939R1041 IDP Education Ltd. ADR9 US78398F1021 SCSK Corp. ADR10 US8316052096 SM Prime Holdings Inc. ADR11 DK0060014751 Harboes Bryggeri A/S12 US10600A1007 Brazilian Rare Earths Ltd. ADR13 US87876P2011 Tecogen Inc.14 US03835L5049 Aptevo Therapeutics Inc.15 CA65510H1082 Noble Plains Uranium Corp.16 CA87612L2093 Targa Exploration Corp.17 AU0000396905 West Coast Silver Ltd.Anleihen1 USU05375AX59 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.2 PTPBTEGE0052 Portugal, Republik3 NO0013501759 TPA Holding I A/S4 USU03030AC49 Amerigas Partners L.P.5 XS2912253494 Derwent London PLC6 XS3049816013 Flutter Treasury DAC7 XS3079593649 Jerrold Finco PLC8 USN88808AF26 Trivium Packaging Finance B.V.9 XS3083232002 Volkswagen International Finance N.V.10 CH1449583744 Linde PLC11 XS3071337847 Sacyr S.A.12 XS3066719959 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.13 US912810UL07 United States of America