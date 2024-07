Erste Einbrüche...: Wochenrückblick KW 29-2024: Handelskonflikte und Unternehmenszahlen im Fokus!

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche sorgten wachsende Ängste vor eskalierenden Handelskonflikten zwischen China und den USA für einen scharfen Ausverkauf von US-Technologieaktien.

gleichzeitig fielen die ersten Unternehmensberichte gemischt aus, wobei mehrere Gewinnwarnungen die Anleger dazu veranlassten, ihr Engagement in risikoreichen Vermögenswerten zu reduzieren. Dies alles führte zu erhöhter Volatilität, insbesondere da viele Händler in der Sommerzeit abwesend sind.

Quelle: Onvista.de

Auf Wochenbasis führte das zu einem Minus im DAX von rund 3 %, während der Dow Jones rund 0,7 % zulegte. Die Technologiebörse Nasdaq100 hingegen verlor fast 4 %!

Unternehmensberichte und Marktvolatilität!

Die Quartalssaison wird in den kommenden Tagen an Intensität zunehmen, wobei besonders die Tech-Giganten im Mittelpunkt stehen werden. Die Finanzgemeinschaft scheint sich einig zu sein, dass im September eine erste Zinssenkung bevorsteht. Trotz dieser Aussicht stürzten die Aktienmärkte ab. Die Schwäche im Technologiesektor kommt anderen Segmenten wie kleinen und mittleren Unternehmen zugute, doch die Schwankungen sind so stark, dass sie viele Anleger beunruhigen. Historisch gesehen konsolidiert sich der Markt oft in den Sommermonaten, bevor er sich im August und Ende September wieder erholt. Ob sich diese Geschichte wiederholt, bleibt abzuwarten, aber sie bietet in diesen unruhigen Zeiten zumindest einen Anhaltspunkt.

Entwicklungen bei Staatsanleihen und Rohstoffen!

In der Zwischenzeit testete die Rendite der US-10-Jahres-Anleihe eine Zwischentief-Unterstützung bei 4,14 % und könnte vor einer weiteren Lockerung einige Zwischenanstiege erleben. In Europa ließ die Europäische Zentralbank die Zinssätze unverändert, wie nach der Zinssenkung im Juni erwartet wurde. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Ergebnis des Treffens im September.

Auf dem Rohstoffmarkt setzen sich die fallenden Preise für Industriemetalle fort. Die Stimmung an der London Metal Exchange (LME) bleibt angesichts der kurzfristigen Nachfragesituation, die stark mit der Gesundheit der chinesischen Industrie verbunden ist, gedrückt. Kupfer fiel diese Woche um über 7,5 %.

Quelle: MinerDeck auf X

Aluminium, Zink und Nickel folgten diesem Trend, während Gold mit 2.483,- USD ein neues Hocherreichte. Allerdings sorgten die Verluste zum Ende der Woche für ein Miniminus von etwa 0,55 %.

Ausblick: Die kommenden Highlights!

Die letzten Tage im Juli gehören traditionell zu den stärksten in Sachen Quartalsberichte. In der kommenden Woche werden in den USA Alphabet, Amazon und Tesla, sowie in Europa LVMH, TotalEnergies, Nestlé und SAP ihre Zahlen veröffentlichen. Insgesamt werden in den nächsten fünf Tagen Berichte von 450 Unternehmen erwartet.

Datenliebhaber werden sich auf die vorläufigen PMI-Indikatoren für die großen Volkswirtschaften im Juli (Mittwoch) sowie die erste Schätzung des US-BIP im zweiten Quartal (Donnerstag) konzentrieren. Die Woche endet mit den US-Kerndaten zur PCE-Inflation am Freitag, die weitere Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik liefern könnten.

Die Kombination aus unsicheren Handelsbeziehungen, gemischten Unternehmenszahlen und wichtigen anstehenden Wirtschaftsdaten verspricht eine spannende und möglicherweise volatile Woche an den Finanzmärkten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die historischen Muster der Marktkonsolidierung bewahrheiten und wie die Märkte auf die Vielzahl an Unternehmensberichten reagieren werden.

Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick mehr über Aktien und Rohstoffe, und weshalb gerade jetzt der Moment günstig ist, um in Rohstoffe und vor allem Rohstoffaktien zu investieren.

GoldMining / Gold Royalty / NevGold / Chesapeake Gold

Goldpreis bricht alle Rekorde

Bereits in Gold investierte Anleger freuen sich. Der Goldpreis hat wieder ein neues Rekordhoch erreicht.

Top-Pick...

Phänomenales Produktions-Plus und weiteres dynamisches Wachstum!

Fortuna Mining legt mit seinen Produktionsergebnissen für Q2 einen fulminanten Start hin und setzt damit ein fettes Ausrufezeichen hinter das Ausnahmepotenzial seiner westafrikanischen und südamerikanischen Assets.

Uranium Energy / IsoEnergy

Uran und Künstliche Intelligenz

Kernkraftbetriebene Rechenzentren sollen den durch die Künstliche Intelligenz verursachten Strombedarf decken.

Canada Nickel Company / Green Bridge Metals

Das Goodwood Festival of Speed - auch mit Elektroautos

Es ist Festivalzeit, auch in Sachen Motorsport. In Südengland beim historischen Goodwood Festival of Speed fahren auch Elektroautos.

Die Weichen sind gestellt…

Uran-Preis vor Explosion: Wie Russlands Expansion und US-Gesetze den Markt aufwirbeln!

In den letzten Wochen hat sich der Uranpreis stabil über 80,- US-Dollar pro Pfund U3O8 gehalten. Aktuell zeigt die Tendenz wieder nach oben.

Tudor Gold / Fury Gold Mines

Wer ist besser für Gold - Trump oder Biden

Der Anschlag auf Donald Trump hat vermutlich seine Chancen die US-Präsidentschaftswahl zu gewinnen, erhöht.

Millennial Potash / Vizsla Silver

Etwas Wissen bezüglich Bergbau-Begriffen ist gut für Anleger

Informieren sich Investoren über Bergbaugesellschaften, treffen sie auf verschiedene Fachbegriffe.

Nachfrage-Explosion...

Kupfer, Nickel und Titan vor boomender Nachfrage! Mit diesem Top-Pick profitieren!

Wie wichtig die Performance herausragender Projekte ist (nicht zuletzt auch mit Blick auf den Appetit von Investoren auf solche Gamechanger) zeigen unter anderem aktuelle Analysen des Nichteinsenmetalle-Marktes.

Fortuna Mining / MAG Silver

Charttechniker sehen Kaufsignal bei Gold

Der Preisanstieg beim Edelmetall begann Ende Juni. Die Konsolidierungsphase beim Goldpreis könnte nun vorbei sein.

Osisko Development / Revival Gold

China sorgt vor mit Gold

Mit Shanghai-Futures zieht China Gold aus dem Westen ab. Gegen weitere US-Wirtschaftssanktionen soll dies absichern.

TinOne Resources / Century Lithium

Zinn und Lithium - Rohstoffe mit Zukunft

Rohstoffe, denen ein wachsender Bedarf nachgesagt wird, sollten Investoren auf dem Schirm haben.

OceanaGold / Karora Resources

Die verbleibenden Monate in 2024 könnten turbulent werden

Der Goldpreis und aus aktuellem Anlass auch die US-Präsidentschaftswahl sollten spannend werden.

Der richtige Platz

Neue Technologien Treiben diesen Rohstoff und diesen angehenden Produzenten massiv in die Höhe!

In einer Welt, die zunehmend von Technologie und Elektronik geprägt ist, gibt es ein Material, das in seiner Bedeutung weit über das hinausgeht, was man auf den ersten Blick vermuten könnte: Silber.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen

Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com,

MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/.

