Runter und wieder rauf...: Wochenrückblick KW 37-2024 - Optimismus kehrt zurück, aber die Spannung bleibt!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war wieder einmal sehr spannend. Nach den heftigen Verlusten der Vorwoche gab es diesmal eine unerwartete Erholung - zumindest in vielen Märkten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Anleger zeigten sich plötzlich wieder zuversichtlich, während sie gespannt auf die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) am kommenden Mittwoch blicken. Entsprechend wurde schon einiges in den Kursen eingepreist, allein in der vergangenen Woche ging es für den DAX um fast +2,2 % nach oben, während der Dow Jones ein Plus von rund 2,6 % verzeichnete und die Nasdaq100 fast +6 % zulegte.

USA: Inflation im Fokus, aber Hoffnung auf Zinssenkungen!

In den USA sorgte die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex ("CPI') für ein Wechselbad der Gefühle. Nach anfänglicher Unsicherheit entschlossen sich die Märkte dann doch, die Zahlen positiv zu interpretieren. Risiko behaftete Anlagen wie Aktien stiegen wieder, und die Erwartung von Zinssenkungen - insbesondere nach dem zweiten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) - nährte Hoffnungen auf einen globalen Trend zu lockereren geldpolitischen Maßnahmen.

Quelle: Onvista.de

Doch jetzt richten sich zunächst alle Augen auf die Fed, die am Mittwoch ihre Entscheidung über den Leitzins verkünden wird. Die Märkte rechnen fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Dennoch könnte Fed-Chef Jerome Powell die Investoren überraschen, indem er die Zinsen stärker senkt - vielleicht um 50 Basispunkte. Solch ein drastischer Schritt würde jedoch nur dann erwartet, wenn starke Rezessionsängste aufkommen und die Inflation zur Nebensache wird. Derzeit gibt es dafür jedoch keine Anzeichen, was bedeutet, dass eine übermäßige Zinssenkung möglicherweise negativ auf die Aktienmärkte wirken könnte.

Asien: Japan und China im Schatten!

Nicht überall herrschte jedoch eitel Sonnenschein. In Japan setzt die Yen-Aufwertung den Märkten zu, während die chinesischen Börsen weiterhin schwächeln. Die wichtigsten chinesischen Indizes stehen kurz davor, ein Fünfjahrestief zu erreichen, was auf eine anhaltende wirtschaftliche Schwäche hinweist. Besonders beunruhigend: Die Produzentenpreise in China sanken auch im August weiter, ein Zeichen für anhaltende Deflation und die Verzögerung einer wirtschaftlichen Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Rohstoffe: Kupfer im Aufwind, Gold auf Rekordhoch!

Auf den Rohstoffmärkten gab es ebenfalls Bewegung. Kupfer, oft als Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft angesehen, erlebte einen deutlichen Anstieg und erreichte einen Preis von über 9.210,- US-Dollar pro Tonne. Dieser Anstieg ist auf eine Kombination aus einem schwächeren US-Dollar, den sich abzeichnenden Lockerungen der Geldpolitik und der Hoffnung auf neue Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung zurückzuführen, die den dortigen Industriesektor stützen sollen.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold glänzte weiterhin und notiert mit einem Preis von rund 2.575,- US-Dollar nahe am Allzeithoch. Der sichere Hafen profitiert von der allgemeinen Unsicherheit auf den Märkten und der Erwartung weiter sinkender Zinsen weltweit.

Fazit: Eine Notenbank im Rampenlicht!

Die kommende Woche wird geprägt sein von makroökonomischen Daten, doch das Hauptereignis bleibt die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch, dem 18. September. Auch die Bank of England wird am Donnerstag ihre geldpolitische Haltung präsentieren. Einige große Unternehmen wie beispielsweise H&M und FedEx werden zudem ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

Die neue Woche beginnt in Asien ruhiger, da die Märkte in China bis Dienstag geschlossen sind, und auch Japan sich am Montag eine Auszeit nimmt. Somit bleibt es umso spannender, wie die Weichen in der neuen Woche gestellt werden. Aber eines scheint immer klarer zu werden. Das Thema Rohstoffe gewinnt immer mehr an Bedeutung, da Russland nun Exportbeschränkungen in Erwägung gezogen hat.

Entnehmen Sie in unseren Artikeln aus der vergangenen Woche noch viel mehr interessante Informationen, und warum ein Einstieg in ausgesuchte Rohstoffaktien eine gute Idee sein sollte.

U.S. GoldMining, Sierra Madre Gold and Silver

Die fleißigsten Goldkäufer

Zentralbanken kaufen Gold, vor allem wegen der De-Dollarisierung, Absicherung und aufgrund geopolitischer Unsicherheiten.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold, Collective Mining

Der Staatsschuldenzug rollt - Gold gewinnt an Attraktivität

Das US-Bundesdefizit hat eine Rekordhöhe erreicht. Gold erscheint da immer noch unterbewertet.

Lesen Sie mehr

Aktie zieht an...

Gold: Der ultimative Gewinner in der Zeitenwende und Ihre große Investment-Chance! Jetzt KAUFEN!

Die Zeichen stehen auf Gold! Nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, in seiner Rede in "Jackson Hole' eine deutliche Wende der Zinspolitik angedeutet hat, stehen die Märkte Kopf.

Lesen Sie mehr

Calibre Mining, Fury Gold Mines

Goldman Sachs empfiehlt: Setzen Sie auf Gold

Anfang 2025 sieht Goldman Sachs den Goldpreis bei 2.700 US-Dollar je Feinunze.

Lesen Sie mehr

Chesapeake Gold, Osisko Development

Gelddrucken war schon früher keine gute Idee - besser auf Gold setzen

Was ungehemmtes Gelddrucken verursachen kann, sah man das erste Mal 1819 in den USA.

Lesen Sie mehr

Tin One Resources, Century Lithium

Zinn und Lithium - gut für grüne Energie

Zinn ist ebenso wie Lithium ein wichtiges Mineral in der Batterietechnologie.

Lesen Sie mehr

MAG Silver, Endeavour Silver

Klimawandel führt zu Silber unter dem Ozean

Laut einer neuen Studie ist der von den Menschen verursachte Klimawandel schuld an Silberablagerungen im Meer.

Lesen Sie mehr

TOP-Treffer

Rohstoffsektor vor Boom: Ein Mega-Projekt mit gewaltigem Potenzial hebt ab!

Während der Tech-Sektor aktuell unter enormer Volatilität und fallenden Kursen leidet, erwarten erfahrene Analysten eine Kapitalflut in den Rohstoffsektor, der somit bald wieder in den Fokus der Anleger rücken sollte.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties, Gold Royalty

Gold ist ein Muss

Auch wenn der Goldpreis mal seitwärts tendiert, auf Gold und Goldwerte im Depot sollte keiner verzichten.

Lesen Sie mehr

U.S. GoldMining, Revival Gold

Gibt es noch Goldpreismanipulationen?

Dieses Jahr legte der Goldpreis, im Vergleich zu den Jahren davor, zweistellig zu.

Lesen Sie mehr

Hier geht was...

Spektakuläre Rohstoff-Funde in Kolumbien: Bohrergebnisse versprechen gigantisches Potenzial! Aktie ein Muss!

Wir sind angekommen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der strategische Rohstoffe den Takt der globalen Märkte vorgeben werden. Gold, Kupfer, Silber und Wolfram bilden das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg.

Lesen Sie mehr

Fortuna Mining, Sierra Madre Gold and Silver

Aufschwung beim Silberpreis voraus

Der schwächelnde US-Dollar kommt Silber zugute. Befürchtungen um die chinesische Wirtschaft sind noch hinderlich.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater, Meridian Mining

Goldmünzen aus Bulgarien

Immer wieder werden alte Goldmünzen gefunden, diesmal in Bulgarien.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,CA1651841027,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,XD0002058432,BMG069741020,CA68827L1013,CA76151P1018,CA13000C2058,ZAE000259701,CA36117T1003,CA38071H1064,CA8263XP1041,CA19425C1005,CA68828E8099,CA89901T1093,CA1566151066,US90291W1080,CA59403F1053,GB00BR3SVZ18,CA8875892082,CA3499421020