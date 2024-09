September-Effekt...: Wochenrückblick KW 35-2024 - Neuer Monat neues Glück?!

Anzeige / Werbung

Der Zinssenkungszyklus ist weltweit eingeleitet: Die Zentralbanken haben einen neuen Zyklus begonnen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon vor den Amerikanern haben einige Zentralbanken mit Zinssenkungen begonnen, unter anderem die Zentralbanken in der Schweiz, der Eurozone, Kanada, China, England und Schweden. Spätestens seit dem Treffen in "Jackson Hole' ist auch für Amerika klar, dass die US-Notenbank im September mit dem Zinssenkungszyklus beginnt. Über die genaue Höhe (25 oder 50 Basispunkte) kann man derzeit nur spekulieren, da Powell diesbezüglich nicht konkret wurde. In seiner Rede bestätigte er, dass die Inflationsrisiken abgenommen haben und der Fokus nun stärker auf der Vollbeschäftigung liegt. Die Aktienmärkte preisen die noch nicht erfolgten US-Zinssenkungen aber bereits kräftig ein, und haben sich seit Anfang August, nach den "Yen-Carry Trade'-Verwerfungen schon wieder prächtig erholt. Auch vergangene Woche legte der DAX rund +1,5 % und der Dow Jones rund +0,95 % zu.

Unserer Meinung nach wird es allerdings noch einige Zeit dauern, bis alle Positionen vollständig aufgelöst sind, insbesondere im Bereich der Technologiewerte, wo ein Großteil des Kapitals geflossen ist. Schwächeerscheinungen sind mittlerweile bei einigen Tech-Werten auszumachen. Entsprechend verlor der Nasdaq100-Index vergangene Woche rund -0,74 % an Wert.

Quelle: Onvista.de

Unternehmensstimmung in Deutschland fällt weiter!

Der ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiges Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft, ist im August erneut gesunken und erreichte 86,6 Punkte. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Besonders das verarbeitende Gewerbe leidet unter einer schlechten Auftragslage und pessimistischenZukunftserwartungen. Gleiches im Dienstleistungssektor. Auch dieser verzeichnet eine Verschlechterung des Geschäftsklimas. Im Handel hellte sich die Stimmung allerdings nach zwei schwachen Monaten wieder leicht auf, während es im Bauhauptgewerbe stabil blieb.

Inflation in Deutschland auf niedrigstem Stand seit 2021!

Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass die Inflationsrate in Deutschland im August auf 2,1 % gesunken ist, den niedrigsten Wert seit April 2021. Dies folgt auf eine Inflationsrate von 2,3 % im Juni und 2,2 % im Juli.

Die Verlierer überwiegen mal wieder die Gewinner!

An dieser Überschrift erahnen Sie wahrscheinlich schon, dass wir beim Thema Rohstoffe angelangt sind. Während viele Aktien-Indizes immer weiter Richtung Allzeithochs marschieren, gönnen sich die Rohstoffe mal wieder eine Pause.

Quelle: MinerDeck auf X

Der Goldpreis zeigt sich allerdings weiterhin auffallend stark, und verharrt über der wichtigen Marke von 2.500,- USD je Feinunze. Das liegt Marktbeobachtern zufolge daran, dass Hedgefonds und Spekulantenihre Netto-Long-Positionen auf den höchsten Stand seit über vier Jahren ausgeweitet haben und die Bestände im SPDR Gold Shares, einem der größten goldgedeckten ETFs, die achte Woche in Folge gestiegen sind. Dies markiert eine deutliche Wende gegenüber der ersten Jahreshälfte, in der westliche Investoren größtenteils zurückhaltend waren. Die sinkenden realen Renditen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen stärken die Nachfrage nach Gold weiter.

Fazit: Was bringt einer der schwierigeren Börsenmonate?

Der September ist historisch gesehen ein schwieriger Monat für die Aktienmärkte und wird oft von Anlegern mit gemischten Gefühlen erwartet. Der sogenannte "September-Effekt" - die Neigung zu fallenden Kursen - macht viele Investoren besonders vorsichtig. Diese erhöhte Volatilität birgt sowohl Risiken als auch Chancen.

Für vorsichtige Anleger könnte es ratsam sein, sich auf defensive Sektoren und Qualitätswerte zu konzentrieren, um sich gegen mögliche Verluste abzusichern. Gleichzeitig könnten antizyklische Investoren die Marktschwankungen nutzen, um potenziell unterbewertete Rohstoff-Aktien zu erwerben. Flexibilität und ein wachsames Auge auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden im September entscheidend sein, um die Chancen optimal zu nutzen und die Risiken zu minimieren.

Lesen Sie in unserem folgenden Rückblick viele weitere interessante Informationen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: wallstreetonline.de, MinerDeck onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/.

