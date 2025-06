Zukunftssicheres Investment: Die Super-Chance im Portfolio - jetzt vom nächsten Bullenmarkt profitieren

Anzeige / Werbung

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft sind ideal, und die Aktie könnte sich als einer der Top-Performer im Rohstoffsektor erweisen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Rohstoffe stehen aktuell an einem historischen Wendepunkt - als eine der am stärksten unterbewerteten Anlageklassen bieten sie ein enormes Aufholpotenzial für Investoren mit Weitblick. Insbesondere strategische Industrierohstoffe wie Kupfer, Lithium, Kobalt und Nickel stehen vor einer beispiellosen Nachfragewelle, getrieben durch den globalen Megatrend der Energiewende.

Kupfer: Das Rückgrat der Elektrifizierung

Bis 2035 wird sich der globale Kupferbedarf nahezu verdoppeln - ein dramatischer Nachfrageanstieg, der bereits heute Engpässe ankündigt. Der Aufbau nachhaltiger Infrastruktur, E-Mobilität und die weltweite Elektrifizierung treiben den Bedarf rasant in die Höhe. Gleichzeitig stoßen Bergbauunternehmen zunehmend an Kapazitätsgrenzen - ein perfektes Umfeld für steigende Preise und außergewöhnliche Renditechancen.

Lithium & Co.: Versorgungslücken mit Gewinnpotenzial

Auch bei Lithium erwarten Analysten bis 2035 eine massive Angebotslücke - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Preis. Neben Lithium gelten Kobalt, Nickel und Graphit als Schlüsselmineralien für die Batterieproduktion - und sind damit zentrale Bausteine der globalen Energiewende. Wer frühzeitig investiert, partizipiert an einem langfristigen Superzyklus.

Batteriemineralien: Der Brennstoff der Zukunftstechnologien

Von E-Autos bis hin zu stationären Energiespeichern: Batteriemineralien sind die neue DNA moderner Energieversorgung. Dazu zählen unter anderem Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, Mangan, Aluminiumoxid, Zinn, Tantal, Vanadium, Magnesium und Seltene Erden. Diese kritischen Rohstoffe sind der Wachstumshebel für grüne Technologien - und für zukunftsorientierte Kapitalanleger ein unverzichtbarer Bestandteil jedes strategischen Portfolios.

Der Rohstoffsektor steht vor einer strukturellen Neubewertung. Für Kapitalmarktinvestoren bieten sich jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeiten in eine Assetklasse, die wie kaum eine andere vom globalen Wandel profitieren wird. Wer den nächsten Rohstoff-Superzyklus nicht verschlafen will, positioniert sich jetzt.

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) bietet Ihnen als Investor den direkten Zugang zu einem der spannendsten Wachstumsthemen der kommenden Dekade - und die Chance, vom Rückenwind des globalen Rohstoff-Booms überproportional zu profitieren.

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) ist ein wachstumsorientiertes Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die gezielte Entdeckung und Entwicklung von Lagerstätten für kritische Batteriemetalle spezialisiert hat. Im Fokus stehen strategisch bedeutende Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt - zentrale Komponenten für die Elektromobilität und die globale Energiewende.

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) hat mit der jüngsten Übernahme des Serpentine-Projekts in Minnesota eine bedeutende Weichenstellung vollzogen, die das Potenzial hat, das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase zu katapultieren.

Dieses Vorhaben ist mehr als nur eine Erweiterung des Portfolios - es ist eine echte Transformation, die sowohl die Substanz als auch die Wachstumsdynamik des Unternehmens stärkt.

Im nachfolgenden Video erfahren Sie alles Wesentliche über das Projekt, die strategische Bedeutung von Kupfer und Nickel, die hervorragende Infrastruktur vor Ort und die finanziellen Rahmenbedingungen der Übernahme.

Green Bridge Metals erwirbt Option auf das Serpentine-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt in den USA

Strategischer Vorvertrag mit Encentment Minerals - Ein Meilenstein für Green Bridge Metals

Der jüngst unterzeichnete Vorvertrag, auch Letter of Intent (LOI) genannt, mit Encampment Minerals betrifft das Projekt Serpentine. Das Serpentine-Projekt befindet sich in Minnesota, USA, und ist ein hochinteressantes Kupfer-Nickel-PGE-Vorkommen im Duluth-Komplex, einer geologisch besonders reichhaltigen Region. Dieses Projekt beherbergt eine bedeutende Kupfer-Nickel-Sulfidlagerstätte mit einer historischen Mineralressourcenschätzung, die gemäß den strengen Standards des National Instruments 43-101 erstellt wurde. Dieses Projekt ergänzt ideal das bestehende Portfolio im sogenannten South Contact Zone-Gebiet und bringt nicht nur substanzielle Metallreserven, sondern auch eine hervorragende Ausgangslage für die weitere Entwicklung mit sich.

Die Zahlen sprechen für sich: Eine großvolumige vermutete Ressource von 277 Millionen Tonnen mit einem Kupfergehalt von 0,37 % und einem Nickelgehalt von 0,12 % sowie ein höhergradiger Kern mit einer angezeigten Ressource von 22 Millionen Tonnen mit fast 0,5 % Kupfer und 0,16 % Nickel. Diese beeindruckenden Werte unterstreichen das enorme Potenzial des Projekts für eine wirtschaftlich rentable Förderung.

Option zur Beteiligung von bis zu 70 % - So sieht der Deal aus

Der Vertrag sieht vor, dass Green Bridge Metals innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Optionsvereinbarung eine Beteiligung von bis zu 70 % an dem Projekt erwerben kann. Die ersten 50 % werden durch die Ausgabe von Green Bridge Aktien im Wert von 2 Millionen US-Dollar an EMI sowie die Finanzierung von Ausgaben in Höhe von 10 Millionen US-Dollar getätigt.

Für die weiteren 20 % ist eine zusätzliche Aktienausgabe im Wert von 4 Millionen US-Dollar sowie eine weitere Ausgabenfinanzierung von 15 Millionen US-Dollar vorgesehen. Dieses abgestufte Investitionsmodell ermöglicht es Green Bridge, das Risiko zu steuern und gleichzeitig ihre Position in einem hochattraktiven Rohstoffprojekt zu stärken.

Das Serpentine-Projekt liegt in der renommierten Bergbauregion Mesabi Range, die für ihre großen Lagerstätten bekannt ist. Entlang dieses Trends befinden sich bedeutende Lagerstätten wie Maturi mit 1,8 Milliarden Tonnen und Mesaba mit 2,2 Milliarden Tonnen. Diese Region ist bestens erschlossen und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit unmittelbarem Zugang zu Straßen, Schienen und Stromversorgung.

Diese Faktoren sind entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von Bergbauprojekten, da sie die Betriebskosten senken und die Logistik erleichtern. Die strategische Lage des Projekts macht es somit zu einem Eckpfeiler für eine schnelle Wertschöpfung und ergänzt das bestehende, vielversprechende Explorationsportfolio von Green Bridge entlang der SUSS Contact Zone optimal.

Warum ist das Serpentine-Projekt so bedeutsam?

Große Metallressourcen: Mit fast 300 Millionen Tonnen Kupferäquivalent-Mineralressourcen verfügt Serpentine über eine bedeutende Metallmenge im Boden.

Strategische Lage: Das Projekt liegt unmittelbar neben dem New Range JV von Teck und Glencore, einem der vielversprechendsten Kupfer-Nickel-Projekte weltweit.

Beste Infrastruktur: Minnesota bietet Strom, Straße, Schiene und Zugang zum Seehafen - ideale Voraussetzungen für eine kosteneffiziente und nachhaltige Produktion.

Bohrgenehmigungen vorhanden: Serpentine verfügt bereits über notwendige Bohrgenehmigungen, was eine schnelle Explorationsaufnahme ermöglicht.

Politischer Rückenwind: Die US-Regierung fördert den heimischen Bergbau aktiv, was Genehmigungsprozesse erleichtert und Investitionssicherheit schafft.

Ein weiterer Pluspunkt des Serpentine-Projekts ist das Vorhandensein von Bohrgenehmigungen. Gerade in den USA können Genehmigungsverfahren langwierig und kostspielig sein. Hier hat Green Bridge Metals eine solide Ausgangsbasis, um sofort mit der Exploration zu beginnen, sobald die Übernahme abgeschlossen ist.

Diese Kombination macht Serpentine zu einem "Diamanten auf der Oberfläche" - ein leicht zugängliches Vorkommen mit hohen Gehalten und einem niedrigen Abraumverhältnis (Strip Ratio von ca. 1,5:1), was die Förderkosten niedrig hält

Erfolgreiche V-TEM-Untersuchungen bestätigen hohes Explorationspotenzial auf dem Titac-Projekt

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) hat zudem die ersten Ergebnisse einer geophysikalischen V-TEM-Untersuchung auf dem Titac-Projekt veröffentlicht, das Teil des Saus Contaction-Projektgebiets ist. Die Untersuchung zeigt klare magnetische Hochpunkte, die auf oxidische ultramafische Intrusionen hinweisen - eine bekannte Quelle für Titanressourcen.

Die Titanressource bei Titac South umfasst beeindruckende 46,6 Millionen Tonnen mit 15 % Titanoxid. Gleichzeitig wurden fünf weitere magnetische Anomalien identifiziert, die als potenzielle Bohrziele für ähnliche Titan-, Vanadium- und Kupfermineralisierungen gelten. Diese neuen Bohrziele erweitern das Explorationspotenzial des Unternehmens erheblich.

Die Bedeutung von Kupfer und Nickel im aktuellen Marktumfeld

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) hat die Bedeutung von Kupfer und Nickel als kritische Metalle für die Zukunft voll erkannt hat. Beide Metalle sind essenziell für die Energiewende, Elektromobilität und zahlreiche High-Tech-Anwendungen. Besonders Kupfer steht vor einem langfristigen Angebotsdefizit, das bereits 2024 beginnt und voraussichtlich mehrere Jahre anhalten wird.

Diese Einschätzung wird durch Marktdaten untermauert, die auf eine steigende Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot hinweisen. Kupfer, als "rotes Gold" der modernen Industrie, ist unverzichtbar für Elektrotechnik, erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. Nickel wiederum gewinnt vor allem durch die Boom Branche der Elektrofahrzeuge an Bedeutung, da es ein wichtiger Bestandteil von Batterien ist.

Mit einer klaren Projektpipeline, einem erfahrenen Managementteam und operativer Präsenz in rohstoffreichen Regionen positioniert sich Green Bridge Metals als potenzieller Schlüssellieferant im aufstrebenden Markt für Batteriemineralien. Das Unternehmen bietet Investoren eine direkte Beteiligung am dynamischen Wachstum dieses strukturellen Megatrends.

Der strategische Wert von Titan - Ein unterschätzter Rohstoff mit Zukunft

Titan ist ein Metall, das für seine hohe Festigkeit, Leichtigkeit und Vielseitigkeit bekannt ist. Es findet breite Anwendung in kritischen Industrien wie Rüstungsindustrie, Luftfahrt, Automobilbau und Medizintechnik. Besonders wichtig ist Titandioxid, das nicht nur als Pigment, sondern auch in Düsenmotoren und anderen Hightech-Anwendungen Verwendung findet.

Der Markt für Titandioxid erreichte im letzten Jahr ein Volumen von etwa 24 Milliarden US-Dollar und wächst mit einer jährlichen Rate von rund 4 % bis 2030. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung haben die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien und Japan Titan bereits als kritisches Metall klassifiziert.

Warum Green Bridge Metals jetzt eine klare Kaufempfehlung ist

Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) steht dank seiner strategischen Beteiligung am Serpentine-Projekt und den erfolgreichen Explorationsaktivitäten im Titanbereich hervorragend positioniert da. Das Unternehmen profitiert von:

Einzigartigen Rohstoffvorkommen mit bedeutenden Kupfer-, Nickel- und Titanressourcen

Starker Infrastruktur und Lage in einer der führenden Bergbauregionen der USA

Politischer Unterstützung durch US-Sofortmaßnahmen zur Steigerung der heimischen Mineralienproduktion

Wachsendem globalen Bedarf und Angebotsengpässen bei kritischen Metallen wie Titan und Titandioxid

Attraktiven Finanzierungsbedingungen und abgestuftem Beteiligungsmodell zur Risikominimierung

Diese Faktoren zusammen schaffen eine hervorragende Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung. Investoren, die frühzeitig in Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) einsteigen, können von der Entwicklung eines Rohstoffunternehmens profitieren, das auf zukunftsträchtige und strategisch wichtige Metalle setzt.

Fazit: Ein zukunftssicheres Investment mit hohem Potenzial

Das Engagement von Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) im Serpentine-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt sowie die vielversprechenden Ergebnisse im Titanbereich positionieren das Unternehmen als einen der spannendsten Akteure auf dem Rohstoffmarkt. Die Kombination aus hochwertigen Ressourcen, politischer Rückenwind und smartem Geschäftsmodell macht Green Bridge Metals zu einer klaren Kaufempfehlung für Anleger, die auf nachhaltiges Wachstum und Rohstoffsicherheit setzen.

Wer heute in Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) investiert, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Beteiligung an der Zukunft der kritischen Rohstoffe - ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial und strategischer Bedeutung für die globale Wirtschaft.

Wir sehen bei Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) eine hervorragende Gelegenheit, frühzeitig in einen Rohstoffwert zu investieren, der nicht nur vom langfristigen Kupfer- und Nickel-Boom profitiert, sondern auch über eine starke Basis verfügt, um diesen Trend nachhaltig zu bedienen. Die Aktie ist daher aus unserer Sicht eine klare Empfehlung für alle, die auf der Suche nach einem aussichtsreichen Investment im Rohstoffsektor sind.

Wir empfehlen, Green Bridge Metals( ISIN: CA3929211025 - WKN: A3EW4S) jetzt genau im Blick zu behalten und eine Position aufzubauen. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft sind ideal, und die Aktie könnte sich als einer der Top-Performer im Rohstoffsektor erweisen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://greenbridgemetals.com/ um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Green Bridge Metals wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Enthaltene Werte: 378696065,CA3929211025