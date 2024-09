Neue Hochs...: Wochenrückblick KW 39-2024: Märkte im Rausch und China im Aufwind!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war geprägt von stürmischen Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Chinas groß angelegtes Konjunkturprogramm, das in mehreren Schritten vorgestellt wurde, entfachte den Enthusiasmus der Anleger und trieb die Börsen zu neuen Höchstständen.

Quelle: Onvista.de

Während die US-Märkte Rekord um Rekord aufstellten, profitierten besonders Luxusgüter-Aktien stark von den Neuigkeiten aus China, aber auch Technologiewerte legten kräftig zu. Banken und Ölunternehmenhingegen hatten das Nachsehen - eine Sektorrotation, die sich möglicherweise auch in den kommenden Sitzungen fortsetzen könnte. Im Fokus bleibt der Beginn der Berichtssaison Mitte Oktober.

China der Riese erwacht - und mit ihm die Schwellenländer!

Dank großzügiger Steueranreize erlebten auch die Schwellenländer einen kräftigen Aufschwung. Besonders die Märkte in China profitierten von den Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft. Doch während große Unternehmen die Früchte dieser Stimuli ernten, bleibt bei kleinen Unternehmen, insbesondere in den USA, eine gewisse Unsicherheit. Zwar sollten diese eigentlich stark von den Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) profitieren, aber ihre anhaltende Schwäche wirft Fragen auf: Bekämpfen die Zinssenkungen eine drohende Rezession oder halten sie die Inflation in Schach? Derzeit bewegt sich die Inflation auf dem erwarteten Kurs. Der "PCE Core'-Index, der Lieblingsindikator der Fed, kam mit einer Jahresrate von 2,7 % heraus, genau im Plan.

Zinsen sinken, US-Dollar schwächelt!

Als Reaktion auf die Inflationsdaten sanken die Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel unter 3,80 %, was den USDJPY-Kurs mit nach unten zog. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung in den nächsten Wochen fortsetzt, da die Zinssenkungen in den USA weiterhin für Bewegung sorgen könnten.

Schwäche in Europa, aber Hoffnung auf ein "soft landing'!

In Europa zeigte sich ein gemischtes Bild: Frühere "PMI'-Indikatoren wiesen auf rückläufige Aktivität hin, sowohl in Europa als auch in den USA. Doch andere Wirtschaftsindikatoren blieben relativ stabil, was der Hypothese des "soft landings' der Wirtschaft Nährboden bietet. Allerdings wurden Frankreichs wirtschaftliche und politische Fehltritte von den Märkten bestraft. Die Zinskosten des Landes erreichten das gleiche Niveau wie die von Spanien und für einen kurzen Moment sogar das von Griechenland.

Feststimmung bei Metallen und neue Rekordhöhen für Gold!

Auf den Rohstoffmärkten herrschte beinahe eine festliche Stimmung. Industriemetalle, besonders Kupfer, erlebte eine Rallye und durchbrach in London sogar die Marke von 10.000,- US-Dollar pro Tonne. Dies ist ein klares Zeichen für das Vertrauen der Märkte in Chinas Stimulusmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf den Immobiliensektor.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Zink schoss um beeindruckende 7 % nach oben und erreichte einen Preis von etwa 3.040,- US-Dollar.

Die Edelmetalle, angeführt von Gold, setzten ebenfalls neue Maßstäbe. Gold kletterte auf den Rekordpreisvon 2.660,- US-Dollar pro Unze und bestätigte einmal mehr seinen Status als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Rohstoffe melden sich fulminant zurück und sind mehr als nur einen Blick wert. Wie viele Gründe für Rohstoffe und Rohstoffaktien sprechen können Sie unseren Artikeln aus der vergangenen Woche entnehmen und dem folgenden Video von Rohstoff-TV.

?

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=z-wEFge2554

?

Ausblick: Was uns nächste Woche erwartet!

Die kommende Woche hält eine Fülle von makroökonomischen Daten bereit, wenn auch mit weniger Unternehmensberichten. In den USA startet die Woche mit einer Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Montag, der sich vergangene Woche bewusst zurückgehalten hatte, was geldpolitische Themen angeht - vielleicht wird das auch diesmal der Fall sein. Am Dienstag folgen der "JOLTS'-Bericht über offene Stellenund der "ISM'-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Am Mittwoch steht die "ADP'-Beschäftigungsumfrage an, gefolgt von den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen, dem "Challenger'-Bericht und den "PMI'-Dienstleistungsindizes am Donnerstag. Den Abschluss bildet der monatliche Arbeitsmarktbericht für September am Freitag.

In Europa richtet sich der Blick auf die ersten Inflationsschätzungen für September, die am Montag in Deutschland und am Dienstag für die Eurozone erwartet werden. Die chinesischen Märkte werden vom 1. bis 7. Oktober wegen der traditionellen "Golden Week' geschlossen sein. Die Sterne stehen noch günstig für die Märkte - doch wie lange wird die Euphorie anhalten? Es bleibt spannend!

Ergänzende Informationen, zusätzlich zu dem obigen Video, was noch für Rohstoffe spricht, können Sie unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

