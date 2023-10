Der Wärmepumpen-Spezialist aus Schweden wurde am Montag mit Gewinn ausgestoppt, 9,24 Prozent Aktiengewinn waren mit diesem Trade möglich. Seit Dienstag bewegt sich NIBE ISIN: SE0015988019 an der 6-Euro-Marke seitwärts. Abwarten heißt die Devise. Erst bei einem Anstieg über 6,50 Euro würden wir uns den Neueinstieg überlegen. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht günstiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...