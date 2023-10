Nordex ISIN: DE000A0D6554 hat im Wochenverlauf 13,05 Prozent an Wert verloren. Damit war der Windkraftanlagenbauer der größten Verlierer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 10,125 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Montag bei 11,945 Euro auf Xetra gesehen. Die 10-Euro-Marke hat an drei Tagen in Folge gehalten und wenn das so bleibt, ist ein Anstieg bis zur nächstgrößeren Widerstandszone bei 11,00 Euro möglich. Geht die ...

