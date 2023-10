Alstom ISIN: FR0010220475hat im Wochenverlauf 41,22 Prozent an Wert verloren. Damit bildete die Aktie des Herstellers von Schienenfahrzeugen unangefochten das Schlusslicht im französischen Börsenbarometer CAC 40. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 13,35 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Montag bei 22,75 Euro auf Tradegate gesehen. Die Unterstützung bei 13,00 Euro hat an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf Schlusskursbasis gehalten, ...

