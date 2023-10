München (ots) -Hitziges Derby gedreht, 4:2 in Ingolstadt, Dritter - Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg arbeitet sich mit maximalem Einsatz und dank Elias Huth an die Spitze heran. "Herzfußball, das ist das, was wir in die Mannschaft reinbringen wollen. Das ist uns sehr gut gelungen", sagt Jahn-Coach Joe Enochs, der nach 2 Rückständen auch lobt: "So wie die Mannschaft zurückgekommen ist - das war schon cool." Ingolstadts Trainer Michael Köllner sprach von einem verdienten Regensburger Sieg: "Man sieht in der Liga: man darf nicht passiv werden. Wenn man passiv ist, dann bestraft einen der Gegner." In Halle läuten die Alarmglocken nach dem 1:4 gegen Münster. HFC-Trainer Sreto Ristic ruft den Abstiegskampf beim Vorletzten aus: "Nach 10 Spielen ist das eine klare Tendenz, dass es für uns gegen den Abstieg geht. Da brauchen wir nicht mehr drum herumrumreden. Es ist einfach so, dass du im Abstiegskampf kämpfen musst und nicht nur spielen." Aufsteiger Münster hat in 5 Spielen nicht verloren, die letzten beiden Siege mit 4 Toren eingefahren, Münsters Trainer Sascha Hildmann kann eigentlich zufrieden sein, wiegelt aber trotz Platz 7 ab: "Es ist nicht so, dass ich jetzt durch die Gegend fliege." Das heimschwache Lübeck, nächster Gegner in Regensburg am kommenden Samstag (ab 13.45 Uhr live), kassiert gegen Freiburg II ein 0:1.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der Sonntagspiele in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag müssen die zuletzt gebeutelten Essener beim BVB II antreten - live ab 18.30 Uhr. Der Samstag beginnt um 13.30 Uhr mit der Konferenz, ab 16.15 Uhr lautet das Top-Spiel Bielefeld gegen Mannheim. Noch mehr Temperatur ist im Spiel des Zweiten Ulm gegen Spitzenreiter Dresden - am Sonntag ab 13.15 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport.FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 2:4Das war beste Sonntagabend-Unterhaltung der beiden Klubs im "Donau-Duell". Ingolstadt geht zweimal in Führung, verpasst kurz vor dem Ende den Ausgleich zum 3:3. Regensburg ist nach diesem emotionalen Auftritt nun Dritter.Die Tore zum 3:2: clipro.tv/player?publishJobID=SnlCdzFRTUpheFlTcWlCQlYzSlo4UElHclJBbkRjNWI1RWx6bmtOZng4TT0=Und zum 4:2: clipro.tv/player?publishJobID=SEtiTXc2TXJpaE9QRTgxV3EyZGlKZlladjM3OURCTmgrbU1pQm5BSSs3QT0=Regensburgs Trainer Joe Enochs war sogar bei den rund 1500 Fans, die den Derby-Sieg emotional feierten: "Herzfußball, das ist das, was wir in die Mannschaft reinbringen wollen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind sehr froh, dass wir Geduld bewiesen haben mit unseren Stürmern. Heute 3 Stürmer-Tore, das ist super für uns."Enochs über 2 Rückstände: "So wie die Mannschaft zurückgekommen ist - das war schon cool."Enochs über seinen Joker Elias Huth, der nach seiner Einwechslung in der 60. Minute 2 Tore zum 2:2 und 3:2 machte: "Ich glaube an Elias, ich habe immer an Elias geglaubt."Der Link zum Interview mit Toren: clipro.tv/player?publishJobID=b0JmaElid2Y4Q3c5U0pza2hRSnNLQXJFZkpERThERHdSeGFwU0IyYVpVVT0="Wir verteidigen die Tore sehr schlecht. Wir haben es in den entscheidenden Momenten nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. Schade. Es war am Ende verdient, dass Regensburg gewonnen hat", bilanziert Ingolstadts Trainer Michael Köllner fair das 2:4: "Man sieht in der Liga: man darf nicht passiv werden. Wenn man passiv ist, dann bestraft einen der Gegner. Das haben wir im eigenen Stadion zugelassen."Der Link zum Köllner Interview:clipro.tv/player?publishJobID=Y1dMUDcvdlhTVVNET0NNNVFEVDhTTWQ4TzFISFJub25UTnVLN1lvclo0ST0=Hallescher FC - Preußen Münster 1:4Halle rutscht nach der deutlichen Niederlage auf den vorletzten Platz. Münster zerlegt den HFC förmlich in der 1. Halbzeit, führt da schon 3:0, auch wenn Halle da und auch danach selbst gute Chancen hat. Halles Trainer Ristic ruft den Abstiegskampf aus: "Wir brauchen jetzt nicht großartig über das Spiel reden, wir müssen jetzt das Ganze analysieren. Nach 10 Spielen ist das eine klare Tendenz, dass es für uns gegen den Abstieg geht, da brauchen wir nicht mehr drum herumrumreden. Es ist einfach so, dass du im Abstiegskampf kämpfen musst und nicht nur spielen und es ist jetzt so, dass es nur darum bei uns geht."Der Link zum Ristic-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFhzMHMrM0xxZ0pNTUhHUFZtNmpGQit1OUNob0d0WkhSdXI5S3BaWC90VT0="Ich bin völlig entspannt. Ich weiß, was 3. Liga heißt. Das ist nicht irgendwie was Besonderes!" Aufsteiger Münster hat in 5 Spielen nicht verloren, die letzten beiden Siege mit 4 Toren eingefahren, Münsters Trainer Sascha Hildmann kann eigentlich zufrieden sein, wiegelt aber ab: "Du musst für Siege ganz hart arbeiten. Es ist nicht so, dass ich jetzt durch die Gegend fliege. Aber ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen."Der Link zum Hildmann-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WEp1WjlGTEZHL2E3QXM5Z0Znay90QkI2YnZNM2t2QmZWd2ZTM01tNHRhQT0=VfB Lübeck - SC Freiburg II 0:1Lübeck mit zu wenig Effizienz im Strafraum. Freiburg nutzt seine einzige Chance und gewinnt das Kellerduell. Lübecks Kapitän Boland war frustriert - wieder keine Punkte, Sechzehnter. "Rein die Ergebnisse betrachtet ist das so, dass wir zuhause nur mit 2 Punkten stehen. Da wäre mehr drin gewesen heute. Hätte, wenn und aber - haben wir nicht und wir müssen zusehen, dass wir punkten. Punkt."Der Link zum Boland-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VWRicEJTWVY4NUpUTVljL0xSR3dnRHd5djBBd1JWQ1RxN3BtUUhoRE9URT0=Freiburgs Trainer Stamm war endlich mal zufrieden mit seiner Mannschaft, obwohl sie in der 2. Halbzeit kaum Drang nach vorne hatte. Jedoch beschwert er sich über das unmögliche Verhalten der Lübecker Fans, die den jungen Torwart Niklas Sauter auspfiffen, obwohl er unter Tränen den Platz verließ: "Wieder das Knie, zum 3. Mal. Bei einem Abstoß hat er sich am Knie verletzt und wenn man seine Historie sieht und wie er jetzt zurückgekommen ist nach der 3. Meniskusoperation, dann habe ich kein Verständnis für die Zuschauer hier. Es kann bei einem so jungen Spieler schwierig sein, sich wieder aufzurappeln. 