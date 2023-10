DJ Citigroup verkauft chinesische Vermögensverwaltung an HSBC

Von Sherry Qin

HONGKONG (Dow Jones)--Die Citigroup verkauft ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in China an die HSBC Holdings, da sich die US-Bank weiterhin aus dem Privatkundengeschäft in Teilen Asiens zurückzieht. Die US-Bank überträgt dabei die Sparte einschließlich Kunden, verwaltetem Vermögen und Einlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an die HSBC Bank China. "Diese Transaktion dient den Interessen unserer Kunden, Kollegen und aller beteiligten Parteien", sagte Christine Lam, Citi China Country Officer und Präsidentin der Citibank (China) in einer Erklärung am Montag.

Die Transaktion umfasst nicht das institutionelle Geschäft der Citi in China, wo sie eine führende Position innehat, hieß es. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen werden, die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

