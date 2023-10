Die Anleger schauen auf die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Donnerstag. Nach den starken Arbeitsmarktdaten steigen die Erwartungen, dass die Zinsen weiter angehoben werden. Die Familie Schaeffler greift nach Vitesco Technologies. Um sich den vollen Zugriff auf die EV-Lieferketten zu sichern, bietet man 91 Euro je Aktie. Die britische Metro Bank erhält ein Rettungspaket. Investoren und Gläubiger stellen eine Kapitalspritze in Höhe von 925 Mio. Pfund bereit.Der Handel in Asien ist am Montagmorgen stark von der Abwesenheit der Japaner, ...

