Die Aktien der Allianz konnten bis zum Widerstand und 10er-EMA im Bereich von 224 Euro hochziehen, prallten hier aber wieder nach unten ab und generierten damit ein Schwächesignal. Am heutigen Montag sind die Aktien der Allianz kräftig unter Druck geraten und direkt mit einem Gap-down in den Handel gestartet. Aktuell bewegen sich die Papiere im Bereich von 221 Euro tiefer. Am Vortag hieß es im Insight: "Prallen die Allianz-Papiere hingegen wieder ...

