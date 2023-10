München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Schweizer Aktien eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Schweiz sei bekannt für ihre starke Währung. Dies mache sie zu einem sicheren Hafen für Investoren, die Stabilität und Werterhaltung suchen würden. Die Stärke des Schweizer Franken spiegele sich auch in ihrem starken Aktienmarkt wider. Über die letzten 30 Jahre hinweg habe der Schweizer Aktienmarkt im internationalen Vergleich eine herausragende Performance gezeigt. Attraktive Dividenden und Aktienrückkäufe in der Schweiz würden Investoren anlocken und attraktive Renditemöglichkeiten bieten. Schweizer Unternehmen seien außerdem führend in innovativen Branchen und würden weltweit wichtige Themen erfolgreich umsetzen. All dies unterstreiche die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz auf internationaler Ebene. ...

