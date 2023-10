Seit Monaten verliert die BASF-Aktie an Wert. Vor zwei Tagen dann die Meldung über den geplanten Verkauf von Konzernteilen in Milliardenhöhe. Wie steht es um den Chemieriesen und ist eine Wende in Sicht? Von Valentin Redl BASF ist einer der weltweit führenden Chemiekonzerne und in fast allen Branchen und Regionen präsent. Mit einem Umsatz von 87,3 Milliarden Euro und einem EBIT von 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 ist BASF definitiv ein Schwergewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...