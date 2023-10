Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts drückt am Montag die US-Börsen ins Minus. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn notiert der Leitindex Dow Jones Industrial 0,38 Prozent tiefer bei 33.282 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gibt 0,64 Prozent nach. Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. An den Märkten wird nun die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts gesehen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

