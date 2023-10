Der DAX startet mit einem deutlichen Aufschlag in den Dienstag und steigt um 0,6 Prozent auf 15.230 Zähler. Positive Impulse gibt es von den US-Börsen, wo die führenden Indizes zum Wochenauftakt trotz des Angriffs auf Israel am Samstag zulegen konnten. Stark präsentieren sich am Morgen zudem die asiatischen Börsen. In Japan steigt der Nikkei 225 um mehr als 2,5 Prozent und in Hongkong verbucht der Hang Seng Index ein Plus von knapp mehr als 1 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

