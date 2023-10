Kann sich der DAX nach den Abverkäufen am Montag zumindest wieder ein Stück erholen? Außerdem im Fokus: die Aktien von About You und BMW. Gestützt auf Kursgewinne der Wall Street ist der Dax am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Vormittagshandel ein Prozent auf 15.280 Punkte. DAX (WKN: 846900) Das bewegt den DAX "Fürs Erste haben die Börsen den Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...