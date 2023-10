Heute erfolgte der traditionelle Spatenstich zu greentec steel am Headquarter des voestalpine-Konzerns in Linz. Im ersten Schritt des Stufenplans werden je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz errichtet. Erst vor wenigen Wochen starteten die Bauarbeiten am voestalpine-Standort Donawitz. Die Integration der beiden grünstrombetriebenen Elektrolichtbogenöfen in die Stahlproduktion ermöglicht energieintensive Prozesse zu elektrifizieren und so ab 2027 rund 30 Prozent an CO2-Emissionen einzusparen, teilt der Konzern mit. Das entspricht einer Einsparung von knapp 4 Mio. Tonnen CO2 bzw. 5 Prozent der heimischen Emissionen pro Jahr. "Die beiden Spatenstiche in Linz und Donawitz sind mehr als ein symbolischer Akt und der Beginn eines Bauprojekts. Sie sind der ...

