LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Gewinnspannen im Stahlsektor näherten sich ihrem Tiefpunkt, aber die Erholung dürfte "L-förmig" erfolgen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage sei nach wie vor schleppend. Es gebe aber auch Gründe für Optimismus: Die europäischen Lagerbestände an Kohlenstoffstahl seien nicht hoch, und die Importe aus China seien zurückgegangen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 04:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007500001