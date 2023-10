Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) bei Umsatz und beim operativen Ergebnis zweistellige Zuwächse verbucht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Währungsergebnis aber deutlich schwächer ausgefallen, so dass das Unternehmen nach Steuern lediglich ein Plus von 4,7 Prozent auf 1,21 Mio. Euro erreicht habe. ORBIS sei früh auf die zu erwartende Digitalisierung eingestellt gewesen und habe sich dabei in den vergangenen Jahren als wichtiger Partner der Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft positioniert. Dieser Wachstumstrend halte unverändert an und die Firmen setzen aus Kosteneinsparungsgründen vermehrt auf Digitalisierung. Auch wenn sich dieser Trend nachhaltig durchsetzen werde, könne die Preissteigerung bei Energie und Rohstoffen Kundenunternehmen allerdings dazu veranlassen, einige geplante Projekte zu verschieben oder zunächst auszusetzen. Zudem seien infolge der hohen Inflation weitere Kostensteigerungen beim Personalaufwand und bei zugekauften Dienstleistungen zu erwarten. Derzeit werde laut GSC mehr als 20 Prozent der Marktkapitalisierung von ORBIS durch Liquidität und dem Wert der sich im Bestand befindlichen eigenen Anteilsscheine abgedeckt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 8,90 Euro (zuvor: 8,60 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



