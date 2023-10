Im EuroStoxx50 übernimmt in einem freundlichen Gesamtmarkt am Dienstag der Pharma-Riese Sanofi die rote Laterne. Der Grund für die deutliche Kursschwäche basiert auf dem Crash bei der Wirkstofftochter Euroapi. Die Gesellschaft kassiert ihre Ziele - und wird an der Börse mit einem Kurseinbruch von knapp 60 Prozent nach einer Handelsaussetzung massiv abgestraft.Beim Umsatz rechnet Euroapi in diesem Jahr nur noch mit einem Plus zwischen drei und fünf Prozent. Zuvor rechnete die Sanofi-Tochter, an der ...

