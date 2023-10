Der führende Anbieter von Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung, Svante Technologies Inc. (Svante), hat mit dem weltgrößten Chemieproduzenten BASF eine Vereinbarung über die kommerzielle Lieferung seiner neuartigen metallorganischen Gerüstverbindungen (Metal-Organic Frameworks, MOFs), des Nanomaterials CALF-20, für den Einsatz in seiner Technologie für Kohlenstoffabscheidungsfilter geschlossen.

Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit fester Absorptionsmittel sind für die breite Einführung von Projekten zur Abscheidung, Entfernung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture, Removal and Storage, CCS) von entscheidender Bedeutung. Bisher war die Massenproduktion von MOF-Materialien zu niedrigen Kosten ein Hindernis für die Gastrennungsindustrie.

Svante gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit BASF eine frei und unabhängig getroffene Vereinbarung über die kommerzielle Belieferung geschlossen hat, um sein proprietäres Sorptionsmaterial Calgary Framework 20 (CALF-20) im großen Maßstab einzusetzen, das im Kohlenstoffabscheidungsverfahren von Svante verwendet wird. Diese metallorganische Gerüstverbindung (MOF) als Sorptionsmittel kann bis zu 95 des Kohlendioxids (CO2) abscheiden, das aus industriellen Quellen wie Zementwerken und Anlagen für blauen Wasserstoff emittiert wird, und zwar mittels schneller Feststoffadsorption und Niederdruckdampf.

Svante's metal-organic framework (MOF), CALF-28, used for the company's novel carbon capture filter technology, is to be manufactured by BASF at commercial scale. (Photo: Business Wire)

Svante hat Pionierarbeit bei der Kohlenstoffabscheidung und -entfernung mit strukturierten Adsorptionsbetten geleistet, die als "Filter" bezeichnet werden. Das Unternehmen ist der fortschrittlichste Akteur bei der Nutzung fester Sorptionsmittel zur Kohlenstoffabscheidung und verfügt über die weltweit erste kommerziell verfügbare Produktionsanlage für MOF-Nanomaterialien in Vancouver (British Columbia, Kanada). Diese mit BASF geschlossene kommerzielle Liefervereinbarung wird die nächste Wachstumsphase von Svante einleiten, in der die Produktion von Filtern zur Kohlenstoffabscheidung auf eine Kapazität von mehreren Millionen Tonnen gesteigert und bis 2030 Hunderte von großtechnischen Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) errichtet werden sollen.

Die einzigartige modulare und umweltverträgliche Svante-Technologie der festen Sorptionsmittel ist für die Abscheidung von CO2 aus Industrieabgasen konzipiert. Dieses wird dann zu hochreinem CO2 (95 Pipeline-Qualität) konzentriert und einer sicheren Lagerung oder industriellen Weiterverwendung zugeführt. Der einzigartige Ansatz ist speziell auf die Herausforderungen der Abscheidung von CO2 aus Stickstoff in verdünnten Abgasen zugeschnitten, die meist in großen Mengen bei niedrigem Druck und in verdünnten Konzentrationen ausgestoßen werden. Die Technologie von Svante wird eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Industrie in verschiedenen Bereichen wie Wasserstoff, Zellstoff und Papier, Zement, Stahl, Aluminium und Chemie spielen.

Svante und BASF haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam am Einsatz von CALF-20 in großem Maßstab gearbeitet, das als Schwamm zur Adsorption von CO2 dient. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden im Dezember 2021 in der von Fachkollegen begutachteten internationalen Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Sie belegen die einzigartige Beständigkeit von CALF-20 gegenüber Oxidation und Wasserdampf, was eine kostengünstige Abscheidung von CO2 unter Verwendung der von Svante entwickelten strukturierten Adsorptionsfilter ermöglicht.

Feste Sorptionsmittel stellen eine wichtige Verbesserung für die Kohlenstoffabscheidung dar. Allerdings besteht die Herausforderung darin, alle ihre wünschenswerten Eigenschaften in einem robusten Rahmenmaterial bei niedrigen Herstellungskosten zu vereinen. CALF-20 in Verbindung mit dem Svante-Filter ist eine Lösung für diese Herausforderung, da es CO2 mit hoher Kapazität und Selektivität gegenüber Wasser abscheidet.

"Für die hochleistungsfähige CO2-Abscheidung und -Entfernung ist die Dampfabscheidung bei der CO2 in direktem Kontakt mit Wasserdampf aus dem Sorptionsmittel gespült wird eine Art 'Heiliger Gral' auf dem Gebiet. Sie gilt als die effektivste Vorgehensweise", sagte Claude Letourneau, President und CEO von Svante. "Dieses MOF-Material in Verbindung mit unseren proprietären strukturierten Adsorptionsfiltern ist eine wegweisende Neuerung für die Branche der Kohlenstoffabscheidung und -entfernung. Damit verfügen wir über die richtige Technologie, um die Investitionskosten für die CO2-Abscheidung zu senken. Sie ist modular und anpassbar. Jetzt müssen wir diese Technologie in größerem Maßstab einsetzen und vermarkten, um eine tragfähige Kohlenstoffmanagement-Industrie in der Größenordnung Gigatonnen aufzubauen."

Svante hat in Zusammenarbeit mit BASF das MOF-Sorptionsmittel CALF-20 durch Anwendung eines einfachen Niedertemperaturverfahrens nach den Grundsätzen der "grünen Chemie" erfolgreich vom Labor- auf den Industriemaßstab übertragen. Skalierbarkeit und niedrige Kosten fester Sorptionsmittel sind für eine breite Einführung von CCS unabdingbar. Bisher war die Produktion von MOF-Materialien im großen Maßstab zu niedrigen Kosten eine Barriere für die Gastrennungsindustrie.

Zusätzlich zur Aufskalierung des CALF-20-Herstellungsprozesses hat Svante einen Rolle-zu-Rolle-Prozess mit hohem Durchsatz und niedrigen Kosten entwickelt, bei dem das Sorptionsmittel auf ein Laminat aufgetragen wird, auch bekannt unter der Bezeichnung "Sorbent on a Roll". Das Laminat wird anschließend zu Hochleistungsfiltern gestapelt, die ab sofort sowohl für die Abscheidung aus industriellen Punktquellen als auch für die direkte Luftabscheidung erhältlich sind.

