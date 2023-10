Die Auszeichnung würdigt die entscheidende Rolle von vertrauenswürdigen Daten bei der Förderung erfolgreicher Geschäftsergebnisse in beiden Organisationen

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass Comcast in der prestigeträchtigen Drexel LeBow Analytics 50-Liste ausgezeichnet wurde. Das multinationale Telekommunikations- und Medienunternehmen wurde für seinen innovativen Einsatz von Datenanalysen zur Förderung einer groß angelegten digitalen Transformation und zur Beschleunigung der Geschäftseinblicke im gesamten Unternehmen gefeiert wobei die Datenintegritätslösungen von Precisely eine wesentliche Rolle für den Erfolg spielen.

Im Rahmen seiner "Digital Changemakers"-Initiative hat Comcast seine digital orientierten Mitarbeiter mit hohem Potenzial im gesamten Unternehmen eingesetzt, um die Automatisierung voranzutreiben und den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben drastisch zu reduzieren. Das Unternehmen nutzte Data360 Analyze von Precisely zusammen mit anderen Produkten von Drittanbietern, um Prozesse zu rationalisieren und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Self-Service-Datenaufbereitung und -Analyse schnell Erkenntnisse zu gewinnen.

"Durch den Aufbau von mehr als 150 automatisierten Prozessen haben wir eine erhebliche Einsparung von Arbeitsstunden sowie eine Senkung der Geschäftskosten erzielt", so Ernie Pighini, EVP Finance bei Comcast. "Data360 Analyze hat uns ein Maß an Standardisierung, Vorhersagbarkeit und Analyse ermöglicht, das uns in die Lage versetzt hat, unseren internen und externen Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten."

Precisely wurde ebenfalls in der Drexel LeBow Analytics 50-Liste für den innovativen Einsatz seines eigenen Portfolios an Datenintegritätslösungen ausgezeichnet. Das Projektteam unter der Leitung von Amy O'Connor, der CDIO von Precisely, hat die neu erworbenen Unternehmen erfolgreich in die Organisation integriert. Dazu mussten 228 Datensätze aus acht Geschäftsbereichen in nur neun Monaten migriert werden.

"Wir bei Precisely unterstützen jeden Tag Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zur Datenintegrität und wir sind auch Kunden unserer eigenen Lösungen", sagte Amy O'Connor, Chief Data and Information Officer bei Precisely. "Unsere IT- und Business-Teams nutzten unser umfassendes Fachwissen in den Bereichen Datenintegration, -qualität und -steuerung, um neue Organisationen so schnell und nahtlos wie möglich in Precisely zu integrieren und die Geschwindigkeit des Geschäfts aufrechtzuerhalten. Wir sind stolz darauf, von Drexel LeBow für diese Arbeit ausgezeichnet zu werden."

Precisely und das LeBow College of Business der Drexel University haben es sich zur Aufgabe gemacht, Datenfachleuten in der gesamten Branche Ausbildung und praktisches Know-how zu vermitteln. Die beiden Organisationen haben Anfang des Jahres gemeinsam den Bericht 2023 Data Integrity Trends veröffentlicht, in dem Hunderte von Datenverantwortlichen auf der ganzen Welt befragt wurden, um faszinierende Einblicke in den aktuellen Stand der Daten und Analytik zu erhalten.

"Unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit Precisely ermöglicht es uns nicht nur, die Datenverantwortlichen von heute besser dabei zu unterstützen, sichere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen, sondern trägt auch dazu bei, wichtige neue Möglichkeiten für die Datenverantwortlichen von morgen zu schaffen", sagte Diana Jones, Executive Director Center for Business Analytics bei LeBow. "Die Analytics 50-Liste ehrt die besten Daten- und Analyse-Innovationen, die bereits in der gesamten Branche stattfinden und wir freuen uns sehr, den Teams von Precisely und Comcast die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen."

Die Drexel LeBow Analytics 50 Preisverleihung fand am 5.Oktober in Philadelphia, PA statt. Greifen Sie auf die vollständige Liste der Preisträger zu oder erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit zwischen Comcast und Precisely.

Über Comcast

Comcast liefert Breitband-, Mobilfunk- und Videoprodukte, die Kunden begeistern, und Technologien, die die Zukunft vorantreiben; produziert und verbreitet führende Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichtensendungen und erweckt unglaubliche Themenparks und Attraktionen zum Leben. Das Herzstück von Comcast sind unsere Mitarbeiter. Unsere Ingenieure, Designer, Schöpfer, Storyteller und Unternehmer sind von der wichtigen Rolle, die wir im Leben von Millionen von Menschen spielen, begeistert. Gestalten Sie die Zukunft mit uns. Erfahren Sie mehr unter https://corporate.comcast.com.

Über das LeBow College of Business der Drexel University

Das LeBow College of Business der Drexel University ist eine erstklassige, von der AACSB akkreditierte Business School mit marktorientierten akademischen Programmen, darunter Business Analytics-Angebote wie Undergraduate- und MS-Abschlüsse, eine MBA-Konzentration und Post-Bachelor-Zertifikate. Das LeBow Center for Business Analytics dient als Drehscheibe der Universität für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich der Analytik. Es arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, um Studenten und Unternehmen durch Vordenkerrolle, angewandte Forschung, datengesteuerte Projekte und Wettbewerbe sowie eine nationale Anerkennung der Analytik in verschiedenen Branchen zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.lebow.drexel.edu/cba.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Produkte von Precisely für Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence und Datenanreicherung ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231010764681/de/

