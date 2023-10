Am letzten Sonntag hatten wir auf der RuMaS-Webseite einen Artikel mit dem Titel "Alstom: Analysten halten zum Teil störrisch an hohen Kurszielen fest - Geht das gut?" veröffentlicht und unter anderem geschrieben: "Alstom ISIN: FR0010220475 hat im Wochenverlauf 41,22 Prozent an Wert verloren. Damit bildete die Aktie des Herstellers von Schienenfahrzeugen unangefochten das Schlusslicht im französischen Börsenbarometer CAC 40. Zum Handelsende am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...