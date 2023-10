Die Lithium-Ionen-Technologie bei Batterien in Fahrzeugen ist derzeit Standard, doch bei der Kombination von Lithium mit anderen Stoffen ist noch viel Bewegung im Markt. So setzen mehr und mehr Autobauer auf LFP (Lithium-Eisenphosphat Batterien), da diese nicht so schnell zu Kurzschlüssen und Spontanentzündungen neigen. Doch während bei der E-Mobilität im regelmäßigen Takt neue Verkaufsrekorde gemeldet werden können, ist die Luft im Wasserstoffmarkt sehr dünn geworden. Die Euphorie ist gewichen ...

