Leclanché liefert Batteriesystem für die Hybrid-Nachrüstung eines Flussschleppers von Lafarge Der 1965 gebaute Schubschlepper "Marsouin" wird mit einem Diesel-Elektro-Hybrid-Antriebssystem aufgerüstet

Leclanché liefert ein 766 kWh Navius MRS-3-Batteriesystem, mit dem das Schiff auf der Seine und den angrenzenden französischen Gewässern fahren kann

Durch den 12-stündigen Betrieb an Wochentagen wird die Marsouin ihren CO 2 -Ausstoß um 40 % und die NO x -Emissionen um 70 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Schubschiff reduzieren

Lafarge ist mit einem jährlichen Transport von vier Millionen Tonnen Zement und verwandten Gütern (95% auf der Seine) der größte Nutzer der Wasserstraßen in Frankreich. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und PARIS, Frankreich, 11th Oktober, 2023 - Ein 1965 gebauter Schubschlepper, der von Lafarge France zum Schieben und Steuern von mit Zement und ähnlichen Zuschlagstoffen beladenen Lastkähnen nach, von und um Paris eingesetzt wird, soll ein neues Leben erhalten - und möglicherweise eine Hauptrolle bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris spielen



Die Marsouin von Lafarge, ein fast 60 Jahre altes Schubschiff mit konventionellem Antrieb, wird zu einem Hybridschiff mit Diesel- und Elektroantrieb umgebaut. Das Batteriespeichersystem wird von Leclanché SA (SIX: LECN) geliefert. Leclanché ist einer der führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen und ein führender Hersteller von Batteriesystemen für vollelektrische und Hybridschiffe. Das Navius MRS-3 TM (Marine Rack System) von Leclanché genießt einen guten Ruf für Qualität, Zuverlässigkeit und sicheren Betrieb und wurde für einige der größten und bekanntesten Hybrid- und vollelektrischen Fähren und Spezialschiffe spezifiziert.



Lafarge, eine Tochtergesellschaft der Holcim-Gruppe (SIX: HOLN), ist ein französisches Industrieunternehmen, das auf Zement, Bauzuschlagstoffe und Beton spezialisiert ist. Es betreibt eine der größten privaten Flussflotten Frankreichs. Lafarge hat angekündigt, eine Reihe von elektrischen Schubschleppern zubauen. Die Umrüstung der Marsouin ist ein erstes Beispiel für das Engagement des Unternehmens für mehr Nachhaltigkeit.. Die Fertigstellung des Projekts ist für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplant, rechtzeitig vor dem Beginn der Olympischen Spiele 2024 in Paris am 26. Juli, bei denen die Marsouin eine tragende Rolle bei der Eröffnungsfeier der Spiele spielen könnte.



"Die Umrüstung unseres Schubschiffs Marsouin ist die erste Etappe eines ehrgeizigen Programms zur Modernisierung unserer gesamten Flotte bis zum Jahr 2030, die es uns ermöglichen wird, unsere Materialien ökologischer zu transportieren und unsere Umweltauswirkungen langfristig zu verringern", so Kevin Audegond, River Operations Manager - IdF Seine Aval Agency, Lafarge France.



Leclanché wird ein Navius MRS-3-System mit 766 kWh und 65 Ah liefern. Im Gegensatz zu vielen anderen Batterieanbietern stellt Leclanché eigene Lithium-Ionen-Zellen und -Module nach anspruchsvollen Standards in eigenen europäischen Produktionsstätten her. Jeder Aspekt des Speichersystems, einschließlich der Flüssigkeitskühlung, ist auf Sicherheit ausgelegt.



Lafarge ist der größte Nutzer der Wasserstraßen in Frankreich und transportiert jährlich vier Millionen Tonnen Zement und ähnliche Güter - etwa 95 % davon auf der Seine. Mit dem neuen Antriebssystem und den Batterien wird die Marsouin wieder hauptsächlich auf der Seine fahren, und zwar von Montag bis Freitag für 12 Stunden pro Tag. Das Schiff wird ca. 80 % der Zeit allein mit Batterien betrieben und ermöglicht eine Verringerung der C0 2 -Emissionen um 40 % und der NO x - und Mikropartikelemissionen um 70 %.



"Die Unterstützung von Schiffseignern wie Lafarge bei der Reduzierung ihrer Umweltauswirkungen ist ein Kernstück der DNA von Leclanché", sagte Phil Broad, CEO von Leclanché E-Mobility. "Die Weltbühne, die die Marsouin und die Olympischen Spiele in Paris bieten, ist von entscheidender Bedeutung, um andere Schiffseigner und -betreiber zu erreichen und ihnen zu zeigen, was mit der modernen Lithium-Ionen-Batterietechnologie möglich ist.# # #



Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.







Über HolcimHolcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Angetrieben von dem Ziel, Fortschritt für die Menschen und den Planeten zu schaffen, arbeiten die 60.000 Mitarbeiter des Unternehmens an der Dekarbonisierung des Bauwesens und der Verbesserung des Lebensstandards für alle. Mit seinem breiten Angebot an kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Lösungen, von ECOPact bis ECOPlanet, unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, mit weniger Aufwand besser zu bauen. Mit seinen innovativen Systemen - von Elevate für Dächer bis hin zu PRB für Dämmstoffe - sorgt Holcim für eine nachhaltigere Nutzung von Gebäuden und fördert die Energieeffizienz und umweltfreundliche Nachrüstung. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem Netto-Null-Unternehmen mit 1,5°C-Zielen, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt wurden. Erfahren Sie mehr über Holcim auf www.holcim.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn .

Über Lafarge FranceAls Tochtergesellschaft der Holcim-Gruppe, dem Weltmarktführer für innovative und nachhaltige Baustoffe, engagiert sich Lafarge France stark für den ökologischen Wandel im Bausektor und setzt alle Hebel in Bewegung, um nachhaltigere Strukturen zu schaffen, die in der Kreislaufwirtschaft verankert sind. Das Unternehmen beschäftigt 4.200 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 470 Standorte in ganz Frankreich. Es bietet sein Know-how und seine Produkte in 4 Tätigkeitsbereichen an: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Lösungen & Produkte. Dank seiner kohlenstoffarmen Zemente und kohlenstoffarmen Betone engagiert sich Lafarge für die Verbesserung der Umweltleistung im Bauwesen.

Über LeclanchéLeclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9



