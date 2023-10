EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Achte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat die Übernahme der Vermögenswerte der Holland Industrial Construction Systems Coöperatief U.A. und ihrer Tochtergesellschaften ("Byldis") erfolgreich abgeschlossen Neues Plattform-Investment zur Stärkung des Segments Engineering & Technology

Byldis entwirft, fertigt und montiert vorgefertigte bzw. außerhalb der Baustelle hergestellte Bauelemente für hohe bis mittelhohe Gebäude auf dem europäischen und britischen Baumarkt

Umsatz von ca. EUR 120 Mio. München, 11. Oktober 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Vermögenswerte der Holland Industrial Construction Systems Coöperatief U.A. und ihrer Tochtergesellschaften ("Byldis") erfolgreich abgeschlossen. Als neue Plattforminvestition wird das Unternehmen das Segment Engineering & Technology stärken. Als Marktführer im Bereich Modern Methods of Construction (MMC) mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Betonfertigteile und Fassadentechnik bietet Byldis auf dem europäischen Markt für hohe bis mittelhohe Gebäude eine standortunabhängige Alternative zu herkömmlichen Bauweisen von der ersten Anfrage und dem Entwurf über die Herstellung und Montage in einem ihrer Werke bis hin zur Installation auf der Baustelle. Als One-Stop-Shop für Engineering, Produktion, Installation, Transport und Montage auf der Baustelle ist die Byldis-Methode bis zu 50 % schneller als der traditionelle Bau auf der Baustelle und reduziert das Sicherheitsrisiko und die Ausfallkosten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Veldhoven, Niederlande, ist hauptsächlich in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich tätig und beschäftigt rund 300 Mitarbeitende. Mutares ist fest entschlossen, die Projektabwicklungskapazitäten des Unternehmens zu stärken und den Weg zur Rentabilität zu beschleunigen. Weitere Verbesserungen werden durch die Optimierung der Corporate-Governance-Struktur, die Wiederherstellung der starken Markenwahrnehmung auf dem Markt und die Umsetzung von Initiativen zur Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit erwartet. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Unterstützung das hervorragende und einzigartige Produktangebot für den Mittel- und Hochhausmarkt realisieren können. Byldis ist eine großartige Ergänzung für unser Segment Engineering & Technology und stärkt unsere Expertise und Erfolgsgeschichte im Bereich der Baulösungen. Mit dieser achten Akquisition bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser unausgesprochenes Ziel von einer Transaktion pro Monat im Jahr 2023 erreichen werden." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von 4,8 bis 5,4 Mrd. Euro erwartet. Auf dieser Basis soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in der Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

