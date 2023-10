Der EuroStoxx50 sinkt am Mittag um 0,28 Prozent auf 4193,33 Punkte.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch ein leichtes Minus verzeichnet. Dabei zogen die deutlichen Abgaben des Schwergewichts LVMH den Markt nach unten. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,28 Prozent auf 4193,33 Punkte. Der französische Cac 40 litt mit 0,52 Prozent Minus auf 7125,37 Punkte noch stärker unter der Entwicklung, während der britische FTSE 100 um 0,11 Prozent auf 7636,61...

