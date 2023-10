Der Versandhändler Amazon investiert einen Milliardenbetrag in das KI-Start-up Anthropic. Eine große Chance für den Konzern, der damit vor allem seine Cloud-Sparte aufwertet Microsoft hat ChatGPT, Alphabet hat Bard und auch Amazon will jetzt im Bereich künstliche Intelligenz (KI) kräftig mitmischen, in dem das Unternehmen momentan eher als Nachzügler gilt. Wie jüngst bekannt wurde, will der Versandhändler und Cloud-Computing-Anbieter bis zu vier ...

