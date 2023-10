DJ Aktien Schweiz weiter auf dem Weg nach oben - Richemont Schlusslicht

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Schweizer Börse haben am Mittwoch weiter zugelegt. Nach der Vortagesrally um 1,7 Prozent legte er SMI immerhin um weitere 0,3 Prozent zu auf 11.038 Punkte. Unter den Marktteilnehmern herrschte weiter Zuversicht, dass die Zinsen in den USA nicht noch weiter steigen werden, nachdem es jüngst mehrere entsprechende Signale aus Reihen der US-Notenbank gab.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,72 (Dienstag: 16,89) Millionen Aktien.

Klares Schlusslicht waren Richemont mit einem Minus von 4 Prozent. Die Aktie wurde wie andere Luxusaktien auch in Sippenhaft genommen, nachdem LVMH mit seinem Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hatte, worauf der Kurs um fast 5 Prozent nachgab. Nur anfangs mit in den Sog gerieten in der zweiten Schweizer Reihe Swatch. Im Tagesverlauf berappelte sich der Kurs aber wieder und ging unverändert aus dem Tag.

Tagesgewinner im SMI war das Schwergewicht Nestle. Die Aktie setzte den Aufwärtstrend der Vortage dynamisch fort und verteuerte sich um 1,8 Prozent. Gegenüber dem Vorwochenschluss beträgt das Plus damit über 5 Prozent. Neue Nachrichten zu dem Unternehmen gab es nicht.

Erneut unter den Gewinnern fanden sich UBS mit einem Plus von 1,0 Prozent. Hier spekuliert der Markt auf gute Quartalszahlen aus den USA, wenn dort am Freitag die ersten Banken die Quartalsberichtssaison eröffnen.

In der zweiten Reihe gaben U-Blox um 1,4 Prozent nach. Der Anbieter von Halbleiterbausteinen hatte sinkende Umsätze im dritten Quartal in allen Regionen angekündigt.

