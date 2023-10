DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Neuer Ausblick für 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/11.10.2023/20:00) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, passt den Ausblick für 2023 an. Die Erwartungen der Gruppe an das EBITDA vor Sondereffekten (SE) und den Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2023 wurden wegen einer schwächer als erwarteten Nachfrage nach Produkten der Gruppe in Europa gesenkt, welche aus erhöhtem Zurückhalten der Konsumenten und Lagerabbau bei einigen Kunden der Gruppe resultiert. Zudem wirkt sich die Verzögerung beim Hochfahren der kommerziellen Produktion in Drnis (Kroatien) im Vergleich zur ursprünglichen Zeitschiene auf den Ausblick aus. Daher senkt die Konzernleitung den Ausblick auf den Nettoumsatz ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Rechnungslegung für Hochinflation in der Türkei (IAS 29) von EUR390-430 Mio. auf EUR360-390 Mio. und das EBITDA vor SE von EUR50-55 Mio. auf EUR45-50 Mio. [ 1 ]

Johannes Steurer, CEO der Gruppe, kommentiert: "Nach einem vielversprechenden Jahresanfang fanden wir uns in den vergangenen Monaten in einem herausfordernder werdenden Marktumfeld wider, das von einer verhaltenen Nachfrage und einer Normalisierung der Lagerbestände bei unseren Kunden geprägt war. Die in den letzten Wochen erzielten Fortschritte in unserem neuen Werk in Drnis, eine erwartete Normalisierung der Nachfrage und eine vielversprechende Vertriebspipeline, machen uns jedoch zuversichtlicher für die Zukunft. Deshalb bestätigen wir unseren mittelfristigen Ausblick für 2025 auf einen organisch erzielten Umsatz von EUR450-500 Mio. und eine EBITDA-Marge vor SE von 14-16%."

Der CFO der Gruppe, Lukas Kothbauer, ergänzt: "Nach umfassenden Investitionen in unsere Plattform in den letzten Jahren verlagert sich unsere Priorität im Jahr 2024 auf die Free Cashflow-Generierung und den Abbau unserer Verschuldung. Mit unserer unabhängigen Finanzierungsstruktur und einer gesicherten Liquidität beginnen wir diese strategisch neue Phase aus einer robusten Position."

Nächste Termine [ 2 ]

2. November 2023: Q3 Umsatzmitteilung

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über neun Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 1.584 Mitarbeiter.

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

[ 1 ] Seit 30. Juni 2022 ist Aluflexpack verpflichtet, IAS 29 "Finanzberichterstattung in Hochinflationsländern" auf seine Geschäftstätigkeit in der Türkei anzuwenden. Die Anwendung von IAS 29 umfasst die Übernahme von IAS 21 "Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse". Das EBITDA vor Sondereffekten (SE) bezieht sich auf den Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Effekte, die das Management als einmalig und/oder nicht operativ erachtet. Eine detaillierte Überleitung ist auf den Seiten 18-21 des Halbjahresberichts 2023 zu finden.

[ 2 ] Ad-hoc Mitteilungen werden nach Marktschluss veröffentlicht.

