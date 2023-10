Der Verpackungshersteller Aluflexpack AG passt den Ausblick für 2023 nach unten an, und zwar auf einen Nettoumsatz ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Rechnungslegung für Hochinflation in der Türkei (IAS 29) von zuvor 390 bis 430 Mio. Euro auf nunmehr 360 bis 390 Mio. Euro und das EBITDA vor Sondereffekten von zuvor 50 bis 55 Mio. Euro auf nun 45 bis 50 Mio. Euro. CEO Johannes Steurer: "Nach einem vielversprechenden Jahresanfang fanden wir uns in den vergangenen Monaten in einem herausfordernder werdenden Marktumfeld wider, das von einer verhaltenen Nachfrage und einer Normalisierung der Lagerbestände bei unseren Kunden geprägt war. Die in den letzten Wochen erzielten Fortschritte in unserem neuen Werk in Drniš, eine erwartete Normalisierung ...

