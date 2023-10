Zinssorgen hatten die Märkte über Wochen fest im Griff und zuletzt führte die Gewalt in Israel zu weiterer Verunsicherung an den Märkten. Nachdem der Staub sich etwas gelegt hat und es aus Richtung der Fed vorsichtige Signale zu einem Ende der Zinserhöhungen gab, trauen die Bullen sich nun wieder etwas mehr aus der Deckung. Das sorgt für kräftige Aufschläge bei Titeln, die zuvor noch unter die Räder geraten waren.Klar auf der Seite der Gewinner stand am Dienstag die Aktie von TUI (DE000TUAG505) mit Aufschlägen von ansehnlichen 6,7 ...

