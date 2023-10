The following instruments on XETRA do have their first trading 12.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.10.2023Aktien1 CA39328G1072 Green Rise Foods Inc.2 US23204G7043 Customers Bancorp Inc. PFD F3 US4881523074 Kelly Services Inc. CL B4 FR001400L0H5 Planisware5 CNE1000031X7 Qilu Expressway Co. Ltd.6 US78391Y1082 Ryman Healthcare Ltd. ADR7 ES0105650073 Substrate Artificial Inteligence S.A. CL B8 CA89677X1024 Triple One Metals Inc.9 DE000A37FT90 Aareal Bank AG10 CA22608C3012 Crest Resources Inc.11 CA38940L2057 Graycliff Exploration Ltd.12 CA56389K2074 Manning Ventures Inc.13 US78396V2088 SCWorx Corp.Anleihen/ETF1 US370334CW20 General Mills Inc.2 EU000A3K4EL9 Europäische Union3 CH1300224875 Mercedes-Benz International Finance B.V.4 FR001400LDK9 Caisse Francaise de Financement Local5 NL0015001R87 Nationale-Nederlanden Bank N.V.6 DE000CZ439F7 Commerzbank AG7 DE000HLB51W2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB5121 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 IE000Y61WD48 KraneShares MSCI China Clean Technology Index UCITS ETF