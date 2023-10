Die Aktien der Allianz sind am Vortag doch weiter angestiegen und haben dabei den Widerstand um 227 Euro erreicht. Die Aktien gingen mit einer langen bullischen Tageskerze bei 226,95 Euro aus dem Handel. Gelingt auch ein nachhaltiger Durchbruch über den Widerstand bei 227 Euro? In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 229 Euro zu rechnen. Zu beachten ist aber, dass sich die Aktien der Allianz weiterhin in einem Abwärtstrend ...

