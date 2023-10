Und zwar die Sparte mit Hochspannungskomponenten. Käufer ist der Finanzinvestor Triton. Über den Kaufpreis und Einzelheiten der Transaktion ist Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden und soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Finanzmarktkreisen zufolge zahlt der Finanzinvestor einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. SIEMENS ENERGY rechnet wegen massiver Probleme im Windgeschäft mit einem Milliardenverlust im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September). Vor diesem Hintergrund will sich das Unternehmen stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Im Geschäftsbereich Trench verkauft der DAX-Konzern Messwandler und Spulen für Umspannwerke. Die neun Werke von Trench sollen an den neuen Eigentümer Triton übergehen. Es gibt unter anderem Standorte in Deutschland, Frankreich, China und Kanada.



