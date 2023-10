Die Allianz Versicherungs-AG hat die Leistungen ihrer in drei Tarifvariationen erhältlichen Autoversicherung erweitert und dabei auch Risiken in Standardtarifen aufgenommen, die laut dem Unternehmen bislang marktüblich ausgeschlossen sind. So zahlen Kunden und Kundinnen im Tarif Komfort und Premium künftig bei einem Kaskoschaden mit einem in Deutschland angemieteten Carsharing- oder Mietwagen nur den im eigenen Vertrag vereinbarten Selbstbehalt. Den Rest, maximal 1.000 Euro, übernimmt die Allianz. ...

