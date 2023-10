CIRA-Jahreskonferenz: "Nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen", "Alles geben und bei sich bleiben", "Respekt und Vertrauen haben", "Chancen und Stärken erkennen ", "Aus jedem einzelnen Spieler das Beste herausholen", das sind nur einige Ansätze, die der Erfolgstrainer Oliver Glasner als Stargast der diesjährigen CIRA-Jahrestagung in einem sympathischen Gespräch mit dem Publikum teilte. Speziell die Fähigkeit, in das Team hineinzuhören und die Bedürfnisse zu erkennen, zeichnet ihn aus und gibt ihm in seinem Erfolg recht. Immerhin hat er mit Eintracht Fankfurt 2022 die Europa-League gewonnen. Apropos "Gewinnen": Neben den Panel-Diskussionen, die wie jedes Jahr aktuelle und vor allem wichtige Themen rund um die Investor Relations-Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...