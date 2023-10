Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4859/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #503 geht es um Main Event Agrana, Flughafen, Andritz, Palfinger, Valneva, Montana Aerospace, Aktiendeals bei CA Immo, Uniqa, Austriacard. Dazu ein Sager von Stefan Pierer, mit Pierer Mobility 3. Österreich-Presenter der 2024er-Podcast-Roadshow in Deutschland: "In Europa verzeichnete der Motorradmarkt im 1. Halbjahr einen deutlichen Volumenanstieg um +15 %. Wir können mit den Marken KTM, Husqvarna und Gasgas diese Entwicklung mit +20 % noch übertreffen. Deutschland ist ein ...

