Frankreich hat eine Industrieblamage zu verkraften. Der französischen Bahntechnikkonzern ALSTOM wurde in zwei Tagen glatt halbiert. Der Kurs des französischen Bahntechnikkonzerns ALSTOM ist aufgrund einer neuen, reduzierten Prognose für den Free Cashflow eingebrochen. Das Management rechnet jetzt für das laufende Jahr mit einem negativen Free Cashflow von 500 bis 750 Mio. €. Laut Bloomberg hatten die Analysten zuvor im Schnitt mit einem positiven Free Cashflow von 287,5 Mio. € gerechnet. Das schafft ein grundlegendes Glaubwürdigkeitsproblem für das Management. Eine Kapitalerhöhung steht im Raum, samt dem möglichen Verlust der wichtigen "Investment Grade"-Einstufung. Bis zur Vorlage der endgültigen Q2-Zahlen am 15. November droht also einige Unruhe, mithin der klassische Fall eines Turnarounds. Wie in Frankreich üblich, mit nationalem Prestige und gallischem Ton. Wir platzieren Auffanglimits.