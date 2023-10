Jakob Ems (Gurupress.de) - Die British American Tobacco-Aktie zeigt in dieser Woche ein Plus von 2,3 % und hat am Donnerstag bei 2534 GBX geschlossen. Dennoch bleibt die Aktie für den Monat im Negativbereich mit einem Minus von 1,6 %. Zusätzlich zu den Marktschwankungen kommt eine entscheidende Entwicklung hinzu: Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat mehrere aromatisierte E-Zigarettenprodukte des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...