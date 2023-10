Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag nach Verlaufsgewinnen etwas leichter geschlossen. Der ATX gab moderate 0,10 Prozent auf 3.166,27 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex zuvor zwei Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag die negativen Vorzeichen. Als belastend für die Aktienkurse wurden international die veröffentlichten US-Inflationszahlen aufgenommen. Die mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA wurden am Markt offenbar dahingehend interpretiert, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen doch noch weiter anheben könnte, um die Inflation zu bekämpfen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 ...

