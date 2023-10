Die Aktien der Allianz befinden sich seit dem Verlaufstief bei 218,40 Euro und dem Abprall an der Unterstützung um 218,80 Euro in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Dabei konnten die Papiere die Ichimoku-Wolke im Stundenchart sowie den 10er-, 50er- und 200er-EMA nach oben durchbrechen. Aktuell befinden sich die Aktien in einem Rücklauf. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 229 Euro zu rechnen. Zu beachten ist aber, dass ...

