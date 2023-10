Bereits seit geraumer Zeit leiden energieintensive Chemieproduzenten wie Covestro und Lanxess unter den anhaltend hohen Preisen für Öl, Gas & Co. Und ein Ende dieser Phase ist derzeit nicht absehbar. So ziehen die Preise am europäischen Erdgasmarkt derzeit weiter an.Am Freitag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 56,10 Euro je Megawattstunde (MWh). Das ist der höchste Stand seit Ende Februar, also seit etwa acht Monaten. ...

