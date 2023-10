Mit einer neuen App will es Anbieter Clever-PV ermöglichen, einen Tesla auch mit PV-Strom zu laden. Auch andere Automobil-Hersteller könnten folgen, sofern diese eine offene Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das Startup Clever-PV hat eine App entwickelt, die es ermöglichen soll, Tesla-Fahrzeuge mit Strom von der eigenen PV-Anlage zu laden. Eine solche Option hatte Tesla bisher nur in Nordamerika angeboten. Nach Auskunft von Clever-PV sei dies mit einer Smartphone-App nun auch in Deutschland möglich. ...

