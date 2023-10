(shareribs.com) New York / Seoul 13.10.2023 - Stellantis und Samsung SDI wollen eine zweite Batteriefabrik in den USA bauen. Konkurrent LG ES hat einen Rekordgewinn erzielt. Teslas Marktanteil in den USA sinkt. Der Autokonzern Stellantis hat zusammen mit Samsung SDI den Bau einer Batteriefabrik im US-Bundesstaat Indiana angekündigt. Es handelt sich um die zweite Fabrik, die die beiden Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...