CEO Markus Mühleisen zur Entwicklung im Halbjahr: "Wir liegen gut im Plan, sogar etwas besser als erwartet. Es gibt Volatilitäten, die Lage auf der Welt ist unsicher, aber wir sind zufrieden mit allen drei Segmenten, vor allem bei Frucht und Zucker. Bei Stärke gibt es schwierige Rahmenbedingungen, aber wir schlagen uns ganz gut. Deswegen sind wir ganz zuversichtlich, was den Ausblick auf das Gesamtjahr angeht."Zum starken Ergebnis-Plus: "Wir haben unser Geschäft noch viel mehr auf unsere profitablen Bereiche ausgerichtet und setzen gleichzeitig auf eine viel engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das spiegelt sich in den Zahlen wider. Es geht in die richtige Richtung, aber wir wollen mehr und wir haben den Ansporn den Weg, den wir eingeschlagen haben, ...

