Zumtobel muss das Tridonic-Werk in Dornbirn aufgrund der Marktschwäche reorganisieren und einen Personalabbau durchführen. Von der Neuausrichtung sind laut Aussendung insgesamt rund 100 Mitarbeitende betroffen. Alle notwendigen Personalmaßnahmen werden sozial verträglich umgesetzt, heißt es. Erste Kündigungen müssen aller Voraussicht nach im November 2023 ausgesprochen werden. Davon werden 30 bis 40 Beschäftigte betroffen sein. Weitere Kündigungen werden nach jetzigem Planungsstand im Januar und April 2024 erfolgen, so das Unternehmen. Im Zuge der Reorganisation transferiert das Unternehmen einen Teil der Produktion ins serbische Niš. Um in diesem hart umkämpften Markt konkurrenzfähig zu sein, sei es notwendig, die ...

