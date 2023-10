Heiße Lithium-Chance!: Aufgepasst! Sie kaufen zum absoluten Super-Schnäppchen-Preis!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

um unsere Gesellschaft eines Tages vollständig mit Strom versorgen zu können, braucht es einige wichtige Voraussetzungen. Einer dieser Inhaltsstoffe ist Lithium, ein wichtiges chemisches Element, das in umweltfreundlichen Technologien wie Netzspeicherbatterien und Elektroautos vorkommt. Weltweit gibt es schätzungsweise 88 Millionen Tonnen dieses Stoffes , doch nur ein Viertel davon lässt sich wirtschaftlich abbauen. Deshalb sind große Lithiumreserven in Chile, Bolivien und Australien so wertvoll.

Ein neuer Bericht von Lithium Americas Corporation, GNS Science und der Oregon State University in der Zeitschrift Science Advances besagt jedoch, dass die größte Lithiumreserve der Welt tatsächlich die McDermitt Caldera sein könnte, die an der Grenze zwischen Oregon und Nevada liegt .

Unsere heutige Neuvorstellung Century Lithium (WKN: A14L95) ist ein in Nevada ansässiger Bergmann, im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

ISIN: CA2327492005 - WKN: A14L95

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung des zu 100% im Eigentum befindlichen Clayton Valley Lithium Projekts in Nevada.

Das Lithiumprojekt Clayton Valley befindet sich im Esmeralda County im Westen von Nevada, USA, unmittelbar östlich der Mine Silver Peak von Albemarle: Nordamerikas einzigem Lithiumsolebetrieb.

Das Lithiumprojekt Clayton Valley

Century Lithium (WKN: A14L95) besitzt 100 % des Lithiumprojekts Clayton Valley mit einer Gesamtfläche von 5.585 Acres im Westen von Zentral-Nevada, USA.

Das Clayton Valley-Projekt befindet sich unmittelbar östlich der Silver Peak-Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, der seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist.

Die von Century Lithium (WKN: A14L95) durchgeführten Explorationen und Erschließungen führten zur Entdeckung einer ausgedehnten Ressource an lithiumhaltigem Tonstein, die unmittelbar an das Lithiumsolebecken im Tal angrenzt.

Die Lithiumressource liegt an der Oberfläche frei und ist durch Angel Island, einen Ausbiss aus kambrischem metavulkanischem und klastischem Gestein, der durch die Sedimente des Pliozän-Seebodens ragt, vor Erosion geschützt. Derzeit verarbeitet das Unternehmen aktiv Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage" oder "Anlage") im Amargosa Valley, Nevada.

Wie bereits erwähnt umfasst das Projekt etwa 5.585 Acres und liegt inmitten einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur. Mehrere Bundesstraßen verbinden Silver Peak mit dem Hauptstraßennetz in Nevada. Schotterstraßen verbinden Silver Peak mit der südlichen Hälfte des Clayton Valley. Eine Verbindung zum Stromnetz ist an der Umspannstation in Silver Peak möglich.

Entscheidend ist, dass sich das Unternehmen auch Wasserrechte für sein Projekt gesichert hat. In Clayton Valley ist dies eine Seltenheit…

Nur drei Unternehmen im Clayton Valley verfügen über nennenswerte Wasserrechte. Das Tal ist für die Wassernutzung überzeichnet. Neue Genehmigungen sind sehr unwahrscheinlich.

Positive Vormachbarkeitsstudie

Eine Vormachbarkeitsstudie ("PFS"), ein technischer Bericht zur Vormachbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley, wurde im März 2021 von Global Resource Engineers und Continental Metallurgica fertig gestellt:

Höhepunkte der Vormachbarkeitsstudie:

Durchschnittliche Minenproduktionsrate von 15.000 Tonnen pro Tag zur Produktion von 27.400 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent ("LCE") pro Jahr über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren.

Lithiumcarbonat-Preis von 9.500 $ pro Tonne .

Die geschätzten Kapitalkosten belaufen sich auf 493 Millionen US-Dollar und die geschätzten Vorproduktions- und Betriebskosten auf durchschnittlich 3.387 US-Dollar pro Tonne LCÄ .

Ein Kapitalwert nach Steuern von 1,03 Milliarden US-Dollar bei einem Abzinsungssatz von 8 %, eine interne Rendite von 25,8 % und eine Kapitalkostenrückzahlung von 4,4 Jahren.

Die Produktion basiert auf einer wahrscheinlichen Mineralreserve von 213 Millionen Tonnen ("Mt") mit durchschnittlich 1.129 Teilen pro Million ("ppm") Li (1,28 Mt LCE) bei einem Cutoff-Gehalt von 900 ppm Li .

Reserven und Produktionsplan abgeleitet von einer angezeigten Mineralressource von 1.304 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 905 ppm Li (6,28 Mio. t LCE), basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 400 ppm Li.

Low-Cost-Möglichkeit

Zu den Hauptmerkmalen des Clayton Valley-Projekts gehört die große, flach liegende Art der Lithium-Tonstein-Lagerstätte. Diese Merkmale ermöglichen den Abbau mit einem niedrigen Abraumverhältnis (0,29:1) aufgrund minimaler Überlagerung und ohne zwischengelagerten Abfall.

Der Tagebau erfordert kein Bohren oder Sprengen im Aushub.

Metallurgische Tests zeigten, dass eine kostengünstige Verarbeitung durch Laugung mit geringem Säureverbrauch (126 kg/t) und einer hohen Lithiumausbeute von über 85 % erreicht werden kann. Selbst erzeugter Strom aus einer Schwefelsäureanlage mit 2.500 tpd ist in den Kosten der Vormachbarkeitsstudie des Projekts enthalten.

Koch Technology Solutions und Century Lithium arbeiten bei der direkten Lithiumextraktion zusammen

Mit einem geschätzten Umsatz von über 110 Milliarden US-Dollar und Mitarbeitern in 70 Ländern ist Koch Technology Solutions kein kleiner Fisch. Die Produktpalette reicht von Chemikalien, Papier, Rinderfarmen und sogar Glas. Koch hat auch ein Interesse an Lithium, nachdem er die DLE-Technologie erworben und in Lithium-Bergbauunternehmen investiert hat.

Übrigens ist dies derselbe Koch, der 100 Millionen Dollar in Standard Lithium investiert hat!

Letzten Monat hat Century Lithium (WKN: A14L95) wieder sehr gute Fortschritte in seiner Zusammenarbeit mit Koch Technology Solutions gemeldet. Sie arbeiten gemeinsam an der Anwendung des Li-ProTM-Systems von KTS in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) von Century im Amargosa Valley in Nevada.

Jochen Staiger von Rohstoff TV gibt Ihnen einen Überblick:

Die Liquidität scheint ausreichend

Betrachtet man die Finanzdaten des Unternehmens für das erste Quartal 2023, verfügte es über mehr als 22,8 Mio. CAD$ an Barmitteln und Äquivalenten.

Der Cash-Burn im 1. Quartal 2023 - etwa 3,7 Mio. CAD$ - entspricht in etwa der Burn-Rate von 2022.

Mit diesem Cash-Burn-Niveau und der verfügbaren Liquidität sollte Century Lithium (WKN: A14L95) zumindest in den nächsten sechs Quartalen nicht auf die Aktienmärkte zurückgreifen müssen.

Quelle Sedar

Der Lithiumpreis erholt sich

Die Lithiumpreise befanden sich seit Ende letzten Jahres bis April 2023 in einem steilen Abwärtstrend. Aufgrund des Optimismus der Elektrofahrzeugverkäufe in China hat jedoch eine Erholung eingesetzt. Der aktuelle Preis für Lithiumcarbonat liegt, umgerechnet in US-Dollar, bei rund 22.000 US-Dollar/Tonne:

Quelle

Dies liegt deutlich über dem Preis von 9.500 US-Dollar/Tonne, den Century Lithium (WKN: A14L95) in seiner PFS 2019 verwendet hat , und führte zu einem geschätzten Kapitalwert des Projekts von über 1 Milliarde US-Dollar .

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Erholung der Lithiumpreise fortsetzen wird, aber das Clayton Valley-Projekt sollte auch bei deutlich niedrigeren Preisen als den aktuellen Preisen wirtschaftlich sein, sodass ein Sicherheitspolster vorhanden ist.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Aufgepasst: Sie kaufen zum absoluten Super-Schnäppchen-Preis!

Der kürzlich gemeldete zusätzliche Nachweis der Fähigkeit von Century Lithium (WKN: A14L95) in Batteriequalität zu produzieren, stärkt das Vertrauen in den geplanten Produktionsprozess des Unternehmens weiter.

Besonders spannend ist für Sie die Investition Century Lithium (WKN: A14L95) gerade jetzt, weil das Unternehmen über mehr 22 Millionen CAD-Dollar Cash verfügt!

Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von NUR 106 Millionen CAD!

Die Marktkapitalisierung ist mit 20% % Cash hinterlegt!!

Da es sich bei Century Lithium (WKN: A14L95) noch um eine Explorationsgesellschaft handelt (im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium), ist die Cash Position mit mehr als 22 Millionen CAD-Dollar fast einzigartig im gesamten Explorer Segment!

Nutzen Sie die Konsolidierungsphase für Ihren günstigen Einstieg!

Noch kaufen Sie sich die Firma lächerlich günstig ins Depot!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Siecenturylithium.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

